Lanzamiento de la nueva piel de Panamá: Conoce los nuevos colores de ‘La Sele’ para el Mundial 2026

La selección de Panamá tiene su nueva piel para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. De la mano de Reebok, marca que viste al equipo y la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) se dio a conocer los tres colores que podrán utilizar los jugadores de cara a la justa mundialista. Cómo de costumbre, se mantiene los colores tradicionales rojo y azul, mientras que regresa el color blanco. A diferencia del año pasado, esta vez no salió a la luz una versión negra para esta ocasión.

En cuanto a los detalles, en la camiseta roja, tanto el logo de la marca como el escudo están resaltados de color azul y blanco. En los costados sobresale la combinación de rojo con blanco, mientras que en las mangas sobresale un detalle que combina los colores blanco y azul. En el caso de la versión azul, a diferencia de la del año pasado, es un azul marino con un cuello de color blanco. En el uniforme se destaca diseños del escudo de la Fepafut, mientras que los logos son de color dorado. En las mangas igualmente se destacan los colores blanco con dorado. Por último, en la versión blanca, los logos se han colocado en la parte central del uniforme y no en los costados como es de costumbre ver. En su lugar se colocaron líneas doradas que van hacia la parte inferior del uniforme.