Los panameños celebran una derrota, Brasil será pentacampeón en el 2002

¿Tiene sentido que una afición salga a celebrar la derrota de su selección en el inicio de una fase eliminatoria? No tiene lógica y así se lo expresaron algunos colegas de la televisión mexicana a René Rizcalla, entonces periodista de RPC Canal 4, quien contaría posteriormente la anécdota, al interrogarle con un “Explícanos”.

Ni para René que no era experto en fútbol era fácil explicarlo, ni para los mexicanos expertos en esta disciplina deportiva entenderlo, pero sucedió el domingo 16 de julio del 2000. La Selección de Panamá iniciaba ese día su participación en la segunda ronda de las eliminatorias de la Concacaf para la Copa Mundial Corea/Japón 2002, enfrentando a México en el Estadio Revolución. El país estaba expectante por el duelo.

Tras haber superado la primera ronda avanzando en su grupo sobre Honduras, que había hecho los mismos puntos (9), con igual diferencia de goles (+5), se vio favorecida por tener mayor número de goles a favor (8) ante los hondureños (7).

La Selección la dirigía Miguel Ángel Mansilla, un exjugador uruguayo que tras su retiro en el fútbol costarricense, había hecho carrera como entrenador en Panamá, ganándose el aprecio y un amplio reconocimiento. Era la tercera vez que estaba al frente de un seleccionado panameño y había señalado que irían por el triunfo. El ataque estaba comandado por los hermanos Dely Valdés, Julio César quien estaba cambiando de equipo en España pasando del Oviedo al Málaga, y Jorge que al momento estaba en la MLS estadounidense con los Rapids de Colorado.

Ante más de 20.000 espectadores, los aztecas buscaron imponer su juego pero un equipo panameño ordenado les cortó regularmente su circuito de juego, creándoles varias posibilidades de gol. Cometieron incluso un claro penal en el que el árbitro estadounidense Brian Hall, sufrió de una repentina miopía. El periodista Jaime Chávez, en la nota que abría la portada del diario Panamá América, al día siguiente, lo dejaba plasmado: “...Hall se comió un claro penal, cuando Julio Dely Valdés fue empujado y víctima de un emparedado entre Rafael Márquez y Claudio Suárez dentro del área grande”.

A los 86’, cuando parecía que un empate sin goles sería el resultado, una desconcentración defensiva permitiría a Miguel Zepeda marcar el 1-0 que favorecería a México. “A pesar de la derrota, nosotros desnudamos muchas cosas al equipo mexicano, y por cosas del fútbol, no pudimos anotar por lo menos dos goles en las oportunidades obtenidas en el primer tiempo”, diría Julio César Dely al concluir el encuentro.

A México se le consideraba el Gigante de la Concacaf y, al ver la afición panameña que se estuvo a punto de lograr un resultado positivo, se tomaron para celebrar tramos de la Calle 50 entusiasmados con el nivel y compromiso del equipo en el campo de juego. De allí las manifestaciones de emotividad que sorprendieron a los periodistas mexicanos.

Sin embargo, el equipo estaba sentido al haber dejado escapar una oportunidad para sumar puntos como local; le restaban solo dos juegos de local. Al domingo siguiente tendrían que imponerse a Canadá, que venía precedido de haber ganado en febrero la Copa Oro de la Concacaf. Fue un 0-0 decepcionante.

Tras el empate, Mansilla renunciaba, la solicitud de parte de la federación para que continuara le hizo desistir, manteniéndose para el tercer encuentro de visitantes ante Trinidad y Tobago, en Puerto España, el cuarto integrante del grupo. Panamá sufriría una dolorosa goleada de 6-0. Mansilla diría al final, “tengo mucha vergüenza”, renunciando a su cargo. En su reemplazo llegaría el panameño Ezequiel Fernández que no levantaría el barco, sumando tres derrotas consecutivas.

Sin embargo, algo se estaba moviendo bajo las capas tectónicas del fútbol nacional: Panamá había ganado la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de 1997 en el fútbol sub-23 y en la misma categoría sub-23, en abril del 2000, había clasificado al preolímpico en Hershey, Estados Unidos.