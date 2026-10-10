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Fútbol

LPF reprograma la Jornada 12 del fútbol nacional tras el terremoto

Las nuevas fechas y horarios para el desarrollo de los encuentros suspendidos se darán a conocer oportunamente.
Las nuevas fechas y horarios para el desarrollo de los encuentros suspendidos se darán a conocer oportunamente. Redes sociales
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Flor Isaela Navarro
  • 10/10/2026 15:16
La entidad señaló que la prioridad en este momento es el bienestar y la seguridad de la ciudadanía.

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este sábado la reprogramación de todos los partidos programados para el domingo 11 de octubre, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil, debido a la situación que atraviesa el país tras el reciente terremoto de 7.5.

A través de un comunicado oficial, la organización expresó su solidaridad con los afectados, especialmente con las familias de las comunidades del interior de la república y la ciudad capital.

Por su parte, la entidad señaló que la prioridad en este momento es el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, por encima de las actividades deportivas del fin de semana.

La directiva agradeció la comprensión de los clubes, futbolistas, cuerpos técnicos y afición en general, e informó que las nuevas fechas y horarios para el desarrollo de los encuentros suspendidos se darán a conocer oportunamente.

LPF reprograma la Jornada 12 del fútbol nacional tras el terremoto
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