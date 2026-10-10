LPF reprograma la Jornada 12 del fútbol nacional tras el terremoto

La Liga Panameña de Fútbol (LPF) anunció este sábado la reprogramación de todos los partidos programados para el domingo 11 de octubre, correspondientes a la Jornada 12 de la LPF, Liga PROM y Liga Juvenil, debido a la situación que atraviesa el país tras el reciente terremoto de 7.5.
A través de un comunicado oficial, la organización expresó su solidaridad con los afectados, especialmente con las familias de las comunidades del interior de la república y la ciudad capital.
Por su parte, la entidad señaló que la prioridad en este momento es el bienestar y la seguridad de la ciudadanía, por encima de las actividades deportivas del fin de semana.
La directiva agradeció la comprensión de los clubes, futbolistas, cuerpos técnicos y afición en general, e informó que las nuevas fechas y horarios para el desarrollo de los encuentros suspendidos se darán a conocer oportunamente.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...