MOP descarta cerrar los puentes de las Américas y Centenario tras el terremoto

Unas 27 personas alrededor del país han sufrido lesiones a causa del terremoto de 7.5° registrado la tarde del viernes.

“A la fecha y a la hora del día de hoy no se reportan víctimas fatales producto de este sismo. Hay alrededor de 27 personas lesionadas de las cuales son lesiones entre menores a moderadas y las cuales fueron trasladadas inmediatamente a centros médicos, 21 instalaciones de salud afectadas, las cuales ya están siendo atendidas por ingenieros y arquitectos especialistas en estructuras para poder dar una respuesta a las comunidades de manera oportuna”, detalló la subdirectora del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Malitzie Rivera, durante una conferencia de prensa realizada en la Presidencia de la República.

“Es importante mencionar también que al momento se han evaluado más de 426 residencias que se han visto afectadas y que también van desde leves hasta daños totales en algunas residencias”, añadió.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, también se refirió a los daños en puentes y la reapertura de caminos de acceso a distintas comunidades.

“He dado instrucciones precisas para que se habiliten los caminos para poder ir de Torio, Quebro, Arenas y también para poder llegar a Tonosí, por lo menos para que los vehículos livianos puedan pasar y que estas comunidades estén conectadas. También hemos estado investigando y viendo los puentes, hay nueve puentes comprometidos en esos sectores”, apuntó Andrade. Añadió que se espera que empiecen trabajos en puente sobre Torio.

“Todavía estamos viendo otras áreas, no hemos terminado de identificar todos los daños, hay muchos derrumbes, los cuales también se han puesto equipos para tratar de irlos removiendo lo más pronto”, aseguró.

El ministro desmintió las videos que circulan sobre el Puente de las Américas, y el Puente Centenario, afirmando que ambos son seguros.

“Creo que parte de lo que sucedió y los comentarios en las redes es porque salen una serie de videos son falsos y asustan a la gente. Por ejemplo, salió un vídeo de un puente como el Centenario, moviéndose de un lado al otro. Ese puente no es de la República de Panamá. Uno tiene que estar muy pendiente y no dejarse engañar por las redes sociales que lo que ayudan es a crear caos en vez de ayudar a resolver los problemas. En las investigaciones que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas sobre los dos puentes, nosotros no hemos encontrado ninguna razón para que estos puentes sean cerrados”, aseguró Andrade.