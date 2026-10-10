Mulino: ‘Panamá no se va a parar’ tras el terremoto de magnitud 7.5

El presidente José Rául Mulino destacó la tarde de este sábado 10 de octubre durante su gira por la región de Azuero que el país no se “va parar, eso no se ha pasado por la mente”.

Por ello, planteó que “de aquí al día lunes” 12 de octubre los servicios de Metro Bus y las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá restablezcan sus servicios, debido a que son los responsables de movilizar a un millón de personas al día entre el este y oeste y el norte de la provincias de Panamá y Panamá Oeste.

En este punto de las declaraciones a Sertv resaltó que el Canal de Panamá se mantiene operando y brindando sus servicios a las navieras.

Además, Mulino recordó que en el Consejo de Gabinete extraordinario de este sábado se aprobaron los recursos para atender a las personas afectadas por el terremoto de 7.5 ocurrido este viernes.

Con este escenario, el mandatario dijo que se están atendiendo los temas relacionados a la salud de los afectados y lo referente a las vías de comunicación.

En este escenario, Mulino agradeció el respaldo de los jefes de Estado de la región y resaltó que se debe a su labor de dos años y su relación personal con esos mandatarios.

Durante este punto destacó que este sábado conversó con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y se puso a disposición para ayudar a los panameños.

También planteó que los gobiernos de Costa Rica, la Comunidad Europea Ecuador, Colombia, Centroamérica y Chile han brindaron el respaldo, así como Israel.