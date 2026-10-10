María Corina Machado entrega ayuda a damnificados en Panamá y habla de su regreso a Venezuela

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, entregó la tarde este sábado 10 de octubre una donación para los damnificados por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre.

Machado acudió al edificio Hatillo, sede de la Alcaldía de Panamá, donde se habilitó un centro de recolección de ayuda humanitaria para las personas afectadas por el sismo.

Durante su visita, Machado agradeció la movilización de las autoridades panameñas para atender la emergencia y destacó la participación de los venezolanos que residen en el país.

“Confío en el Presidente, el Alcalde, la primera dama, todos se movilizaron para ayudarnos. Por eso hoy estamos aquí atendiendo esta convocatoria que ha hecho el alcalde de Panamá y acompañando con la generosidad de los venezolanos que queremos a este país como un segundo hogar”, expresó.

La dirigente opositora también manifestó que se siente tranquila tras conversar con venezolanos que viven en Panamá.

Machado afirmó que no olvidará el respaldo que Panamá ha brindado a la causa democrática venezolana ni el apoyo recibido por ella y su familia.

“Yo jamás olvidaré lo que ha hecho este país, no solamente por nuestra causa, sino también por mí y por mi familia. Es algo que yo me lo llevo en mi corazón para siempre”, señaló.

La dirigente sostuvo que Panamá tendrá un lugar en la historia de Venezuela y mencionó al presidente panameño, José Raúl Mulino, por su respaldo a la democracia y la libertad.

“En la historia de Venezuela estará el nombre de Panamá y del presidente Mulino, que se la ha jugado por la democracia y por la libertad”, agregó.