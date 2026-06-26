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Mundial 2026 guarda por primera vez un minuto de silencio por Venezuela

Los jugadores guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela antes del partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, disputado en el Boston Stadium, el 26 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts.
Los jugadores guardan un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela antes del partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega y Francia, disputado en el Boston Stadium, el 26 de junio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. JUSTIN SETTERFIELD | Getty Images via AFP
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/06/2026 14:35
Por primera vez en el Mundial 2026 se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos en Venezuela.

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El Mundial 2026 vivió este viernes 26 de junio un momento inédito con la realización, por primera vez en el torneo, de un minuto de silencio antes de un partido oficial. El homenaje tuvo lugar previo al encuentro entre Francia y Noruega, en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

El acto de respeto marcó un momento de solidaridad dentro de la competencia, mientras la comunidad internacional continúa expresando su apoyo al pueblo venezolano tras la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7.1.

El homenaje se suma al realizado por la selección de España durante un entrenamiento en Guadalajara, México, donde los 26 jugadores y el director técnico, Luis de la Fuente, también guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas.

Las muestras de solidaridad reflejan el impacto internacional de la tragedia, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas afectadas de Venezuela.

Aumenta a 920 la cifra de fallecidos tras los terremotos en Venezuela

La emergencia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela continúa agravándose. Las autoridades informaron que el número de fallecidos aumentó a 920, mientras que la cifra de heridos se elevó a 3.360, tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la noche del miércoles.

De acuerdo con el último balance oficial, desde el primer movimiento telúrico se han contabilizado 214 réplicas, lo que ha dificultado las labores de búsqueda, rescate y atención a los damnificados en las zonas más afectadas.

Ante la magnitud de los daños, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró al estado de La Guaira como zona de desastre. En esa región se concentran importantes afectaciones a viviendas, infraestructura y servicios básicos.

Los terremotos también provocaron daños de consideración en el Distrito Capital de Caracas, donde colapsaron edificios y otras estructuras, así como en los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón, que continúan bajo labores de evaluación y respuesta por parte de los organismos de emergencia.

Mientras avanzan las operaciones de rescate, distintos países y organizaciones internacionales han comenzado a enviar ayuda humanitaria para apoyar a las comunidades afectadas por una de las mayores tragedias naturales registradas recientemente en Venezuela.

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