Mundial 2026 guarda por primera vez un minuto de silencio por Venezuela

El Mundial 2026 vivió este viernes 26 de junio un momento inédito con la realización, por primera vez en el torneo, de un minuto de silencio antes de un partido oficial. El homenaje tuvo lugar previo al encuentro entre Francia y Noruega, en memoria de las víctimas de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

El acto de respeto marcó un momento de solidaridad dentro de la competencia, mientras la comunidad internacional continúa expresando su apoyo al pueblo venezolano tras la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7.1.

El homenaje se suma al realizado por la selección de España durante un entrenamiento en Guadalajara, México, donde los 26 jugadores y el director técnico, Luis de la Fuente, también guardaron un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas.

Las muestras de solidaridad reflejan el impacto internacional de la tragedia, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y asistencia en las zonas afectadas de Venezuela.