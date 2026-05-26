Novena eliminatoria a lágrima viva, España se hace con el cetro en 2010

Se esperaba que la decimonovena Copa Mundial se concediera a un país africano. Suráfrica fue la elegida en una campaña por la sede cuyo liderazgo visible lo asumió Nelson Mandela, personaje símbolo de la lucha contra el apartheid, Premio Nobel de la Paz 1993 y primer presidente negro surafricano. A Sudáfrica 2010 se le recordará, entre otros hechos peculiares, por la incorporación de un elemento de predicción particular: el pulpo Paul. Paul, quien residía en el Sea Life Aquarium de Oberhausen, Alemania, se convirtió en el oráculo que anunciaba al ganador de determinados partidos dirigiéndose hacia una cajita de plástico con la bandera del equipo que iba a ganar el partido y acertaba. Existía la expectativa de que las selecciones africanas iban a tener un mayor protagonismo, no sucedió: ni Suráfrica, la anfitriona, ni Nigeria, ni Camerún ni Costa de Marfil pasaron de la fase de grupos. Solo Ghana arribaría a las instancias finales, se metería como segunda en el grupo D, para llegar a octavos de final donde se enfrentaría a Estados Unidos imponiéndose 2-1, haciendo gala de un fútbol vertical y físico.Instalados en cuartos de final, se medirían a Uruguay con su tridente ofensivo: Forlán, Luis Suárez y Cavani. Será uno de los partidos más intensos y dramáticos del mundial. Tomarán ventaja al anotar Muntari el 1-0 al borde de la conclusión del primer tiempo, 45+2’. Forlán replicará empatando 1-1, recién comenzada la segunda parte, 55’. Se irán igualados a una prórroga en la que los africanos lucieron más agresivos y enteros.El acoso era tal, que en el minuto final el balón se iba hacia adentro y Luis Suárez apela al último recurso: mete la mano y lo desvía, es penal y expulsión. Si anota Asamoah Gyan, Ghana estará en las semifinales. Falla golpeando el travesaño. Idos a la tanda de los penales ganará Uruguay 4-2. Es hasta el presente la mejor presentación de Ghana en los mundiales.En semifinales se encontrarán uruguayos y neerlandeses. Los Países Bajos vienen de dejar afuera a Brasil. En un encuentro con posibilidades para ambos, vencerán los Países Bajos 3-2 para llegar a su tercera final.El otro finalista será España que, dirigida por Vicente del Bosque, enmendará el mal inicio al perder con Suiza 1-0, reponiéndose ante Honduras (2-0) y Chile (2-1) para pasar a octavos de final; allí, con un gol de Villa, a los 63’, derrotarán a Portugal para acceder a los cuartos de final. En cuartos, Paraguay desafiará a los españoles en un partido en el que sufrirán para ganarlo. Los paraguayos tendrán un penal a favor y lo atajará Casillas, España tendrá otro y Villar, el guardameta paraguayo, también impedirá que entre. David Villa conseguirá el 1-0 a los 83’. En semifinales les espera la temida Alemania. La derrotarán 1-0 con gol de Puyol.El 11 de julio de 2010, en el Soccer City de Johannesburgo, España y Países Bajos dirimen el título. No será una final muy vistosa, a veces ríspida. Iker Casillas hará dos paradas magistrales evitando que los neerlandeses se adelanten, empatados 0-0 irán a la prórroga. En ella a los 116’, Andrés Iniesta anotará el 1-0, el gol que dará a los ibéricos su primer título; enloquecerá España que les esperará hasta su llegada el 13 de julio para brindarles un apoteósico recibimiento.