Novena eliminatoria a lágrima viva, España se hace con el cetro en 2010

Lejos aún estaba la fiebre por las apuestas virtuales con la enorme proliferación de sitios web y aplicaciones que existen hoy, pero si en junio de 2008 hubiesen existido, los panameños hubiesen inclinado masivamente su bolsillo a que la Selección superaría al rival asignado para meterse en la hexagonal final de la Concacaf, con miras a Suráfrica 2010.

Seis años atrás habían clasificado a la hexagonal y luego alcanzó el subcampeonato de la Copa Oro 2005; contaban con una lista “de legionarios” cada vez más numerosa. El Salvador, el rival asignado en la segunda ronda, era un “obstáculo franqueable” hacia la última instancia.

Alexander Guimarães, un técnico brasileño-costarricense, fungía como el entrenador del conjunto canalero; había asumido la dirección desde noviembre de 2006. Su experiencia desde el banquillo estaba sustentada en el trabajo realizado en clubes ticos, de Guatemala y de México, aunque su carta de presentación mayor era el haber clasificado a Costa Rica a Alemania 2006 y participado con ella en ese mundial.

El primer partido eliminatorio estaba agendado para disputarse el 15 de julio de 2008, en ciudad de Panamá. Una gestión gubernamental para poner a punto con adecuaciones el Estadio Rommel Fernández se alargó en los plazos de su entrega y tuvo que adaptarse como escenario el estadio de béisbol Rod Carew. Aparte, el partido se disputaría en horas de la tarde cuando, como diría en declaraciones al periódico La Estrella de Panamá, la meteoróloga Annette Quinn: “Yo no sé a quienes consultaron los organizadores del partido, pero los pronósticos indicaban que llovería toda la semana en horas de la tarde”. Los panameños se impondrían sobre los salvadoreños 1-0 con un gol de Luis Tejada a los 20’.

En la descripción del partido, el 16 de junio, firmada en ese mismo diario por el periodista Roberto E. Quelme, se señaló: “La marea roja (fanáticos) había colmado desde tempranas horas el Rod Carew, y esperaban un marcador un poco más abultado, pero al final, se tuvieron que conformar con un endeble 1-0, y encima de eso, salieron totalmente empapados por el fuerte aguacero que cayó sobre la capital. Fue precisamente la lluvia, la que más perjudicó al conjunto panameño. En el primer tiempo, la selección nacional, jugó bien, tocó y futbolísticamente logró más que los salvadoreños. Pero, se encontró con un rival más difícil que los salvadoreños: el terreno encharcado del estadio Rod Carew”.

La vuelta ocurrió el 22 de junio en el Estadio Cuscatlán de El Salvador. Un grupo significativo de aficionados panameños se hicieron presentes y fueron acosados por las barras bravas salvadoreñas antes y durante el partido. La selección desarrolló un buen juego en el primer tiempo yéndose arriba en el marcador con un impecable gol de cabeza de Luis Garcés a los 14’. El 1-0 no solo le daba la ventaja parcial, sino que adicional, por la norma que regía dando al gol de visitante doble valor, si los salvadoreños llegaran a ganar 2-1, al igualar en puntos y goles, pasaba Panamá; estaban ahora obligados a derrotar a los canaleros 3-1 para imponerse.

La escuadra canalera se mantuvo firme hasta los 70’, sin embargo, la reacción salvadoreña con un gol de Quintanilla a los 70’, empatando 1-1, activó el empuje cuscatleco en los últimos 18 minutos. El mismo Quintanilla aumentó a 2-1 con un penal cobrado a los 82’ y, a punto de concluir el tiempo reglamentario, un disparo de larga de distancia de Anaya que rebotó en un compañero suyo, puso a los 88’ el 3-1 para El Salvador. Panamá eliminado.

La noche panameña se tornó triste, las críticas arreciaron porque se entendía que, en su novena eliminatoria, esta era la selección panameña más completa, línea por línea, de su historia futbolera; se lanzaban al vuelo campanas despidiendo a una generación de la que muchos de sus integrantes eran respetados en el exterior. ¿Estaban acabados? ¿Había que empezar de cero?