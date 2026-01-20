Panamá se vuelve a ejercitar antes de medirse a México

La selección de Panamá regresó de Bolivia con la misión de intentar dar la sorpresa contra México en el estadio Rommel Fernández este jueves 22 de enero.

Tras el largo trayecto, el equipo saltó al terreno de juego para ejercitarse y ultimar los detalles de cara a ese importante partido que servirá como un medidor para el cuadro mexicano, así como también una prueba para los jugadores que están recibiendo esta oportunidad de vestir la camiseta de la selección de Panamá.

La novedad del entrenamiento estuvo en el cuerpo técnico. Thomas Christiansen, así como dos de sus miembros del cuerpo técnico, no estuvieron presentes en el entrenamiento debido al tener problemas estomacales.

Por otra parte, John Gunn, portero de la selección de Panamá y miembro del New England Revolution II de la MLS Next Pro, destacó la importancia de tener la oportunidad de estar en este nuevo llamado para jugar contra México.

Sumado a ello resaltó que este es un plantel que puede competir con cualquier otro equipo.

“Para mí todos somos del equipo A, este es un equipo. No hay grupo B, C o D. No importa quien está aquí, todos jugamos por Panamá”, expresó el jugador.

Por otra parte, el equipo de México, llegará esta noche a suelo patrio para este miércoles ejercitarse en horas de la tarde previo al partido.

El encuentro entre Panamá y México se llevará a cabo este jueves a las 8:00 p.m. (hora local) en el estadio Rommel Fernández.