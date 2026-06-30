Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Paraguay celebra a lo grande: presidente decreta feriado por el triunfo ante Alemania

Paraguay decreta día feriado tras histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026
Paraguay decreta día feriado tras histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 @SantiPenap
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/06/2026 10:45
Paraguay celebra su pase a los octavos de final del Mundial 2026 con un día feriado decretado por el presidente Santiago Peña.

La clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató una ola de celebración en todo el país, luego de que la Albirroja eliminara a Alemania, una de las selecciones favoritas del torneo.

En medio de la euforia por el triunfo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció a través de su cuenta de X un día feriado para conmemorar la histórica victoria del combinado nacional.

¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, escribió el mandatario.

Peña también agradeció a la selección paraguaya por la alegría brindada a la afición y destacó que el equipo logró unir nuevamente a millones de ciudadanos bajo una misma bandera.

Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera”, expresó.

El jefe de Estado acompañó su publicación con el mensaje “Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar”, confirmando la declaración del día feriado en el país para celebrar la histórica clasificación.

El avance de Paraguay a los octavos de final ha sido considerado uno de los resultados más sorprendentes del Mundial 2026, al dejar fuera de la competencia a una de las selecciones llamadas a pelear por el título.

Lo Nuevo