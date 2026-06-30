Paraguay celebra a lo grande: presidente decreta feriado por el triunfo ante Alemania

'<b>Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera</b>', expresó.El jefe de Estado acompañó su publicación con el mensaje '<b>Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar</b>', confirmando la declaración del día feriado en el país para celebrar la histórica clasificación.El avance de Paraguay a los octavos de final ha sido considerado uno de los resultados más sorprendentes del Mundial 2026, al dejar fuera de la competencia a una de las selecciones llamadas a pelear por el título.