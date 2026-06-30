Paraguay celebra a lo grande: presidente decreta feriado por el triunfo ante Alemania

La clasificación de Paraguay a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató una ola de celebración en todo el país, luego de que la Albirroja eliminara a Alemania, una de las selecciones favoritas del torneo.

En medio de la euforia por el triunfo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció a través de su cuenta de X un día feriado para conmemorar la histórica victoria del combinado nacional.

“¡Gigante Paraguay! Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde”, escribió el mandatario.

Peña también agradeció a la selección paraguaya por la alegría brindada a la afición y destacó que el equipo logró unir nuevamente a millones de ciudadanos bajo una misma bandera.