Primer tiempo: México y República Checa empatan sin goles

La selección de México y la República Checa, del Grupo A, igualan 0-0 al término del primer tiempo en un partido disputado la noche de este 24 de junio y con oportunidades para ambos equipos, donde los porteros Raúl Rangel y Matej Kovar fueron protagonistas con intervenciones clave.

El conjunto checo comenzó presionando y estuvo cerca de abrir el marcador apenas al minuto 7. Un remate peligroso obligó a una gran reacción del guardameta mexicano Raúl Rangel, quien evitó la caída de su arco con una destacada atajada.

Tras ese susto inicial, el encuentro se mantuvo equilibrado, aunque por varios pasajes la República Checa logró adueñarse de la posesión del balón. Sin embargo, la defensa mexicana respondió de buena manera para contener los ataques europeos.

En el lado mexicano, Julián Quiñones fue uno de los jugadores más activos en ofensiva. El delantero generó constantes problemas a la zaga rival gracias a su movilidad y velocidad. Junto a Luis Romo intentó crear peligro al minuto 9, aunque la jugada no pudo ser concretada.

Gilberto Mora también tuvo una destacada participación en la generación de juego, asociándose con Quiñones, Roberto “Piojo” Alvarado y Jorge Sánchez para buscar espacios en la defensa checa.

La República Checa respondió con llegadas protagonizadas por jugadores como David Coufal, Denis Visinsky y otros integrantes del ataque europeo. Visinsky tuvo una oportunidad clara al minuto 15, pero su remate se fue por encima del arco defendido por Rangel.

Con el paso de los minutos, México comenzó a mostrar mayor control del balón. Luis Romo probó suerte nuevamente al minuto 17, aunque su disparo salió desviado.

Las ocasiones más claras para el conjunto mexicano llegaron en la recta final de la primera mitad. Al minuto 33, Roberto Alvarado sacó un remate que fue detenido por el portero Matej Kovar, quien respondió de manera segura para mantener el empate.

Cinco minutos después, Jorge Sánchez también intentó sorprender desde fuera del área, pero nuevamente apareció Kovar para evitar el gol mexicano.

Durante los minutos finales, Alvarado, Mora y Sánchez continuaron generando asociaciones ofensivas, mientras que Quiñones siguió siendo el principal referente de ataque. En el segundo minuto del tiempo añadido, el delantero mexicano tuvo una nueva oportunidad, pero su disparo se marchó por encima del travesaño.

Las estadísticas del primer tiempo reflejaron un duelo parejo. La República Checa registró cinco intentos ofensivos sin remates a puerta, mientras que México acumuló cuatro llegadas, incluyendo un disparo directo al arco que exigió la intervención de Kovar.

México, líder de su grupo con siete puntos antes del inicio del encuentro, mantiene el empate sin goles ante una República Checa que ha mostrado orden defensivo y capacidad para competir de igual a igual en los primeros 45 minutos.