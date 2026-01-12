Real Madrid destituye a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa se hace cargo del primer equipo

Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).En la actual campaña, Xabi Alonso tenía al Real Madrid segundo clasificado en LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la UEFA Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Cedió en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, en el clásico frente al Barcelona (3-2), una derrota que ha desencadenado su destitución.En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.