Real Madrid destituye a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa se hace cargo del primer equipo

El ya exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. Kai Försterling / EFE
Por
Agencia EFE
  • 12/01/2026 12:54
La derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona fue el punto decisivo para que el español dejara de ser entrenador de la entidad blanca

El Real Madrid ha decidido prescindir de Xabi Alonso tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, y en comunicado informa que “de mutuo acuerdo” con el técnico “ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”.

En su lugar, el cuadro merengue decidió firmar al exjugador blanco, Álvaro Arbeloa para que se haga cargo del primer equipo, sin especificar la duración del español en el cargo.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, asegura en el comunicado.

El Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, sentencia.

El nuevo entrenador del cuadro merengue, Álvaro Arbeloa. Javier Lizón / EFE

Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid para dirigir al equipo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, tras cerrar su etapa en el Bayer Leverkusen. Elegido como el sustituto del italiano Carlo Ancelotti, el entrenador más laureado de la historia del club blanco, el técnico se estrenó el 18 de junio con un empate ante Al-Hilal. Tras cuatro victorias en el torneo, cayó en semifinales, goleado por el PSG (4-0).

En la actual campaña, Xabi Alonso tenía al Real Madrid segundo clasificado en LaLiga, a cuatro puntos del Barcelona, clasificado entre los ocho primeros en la fase de liga de la UEFA Champions League y en octavos de final de la Copa del Rey. Cedió en la final de la Supercopa de España, tras eliminar al Atlético de Madrid en semifinales, en el clásico frente al Barcelona (3-2), una derrota que ha desencadenado su destitución.

En total, Xabi Alonso ha dirigido como entrenador del Real Madrid 34 encuentros, de los que venció 24, empató 4 y encajó 6 derrotas.

Como se había mencionado anteriormente, Arbeloa fue el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Alonso.

“El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, anunció el club blanco en un comunicado.

Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando el relevo de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A, en la que se proclamó campeón de Liga.

Tras esto, entrenó Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales, en los que ganó ocho títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Un Arbeloa que asume el banquillo del primer equipo tras solo unos meses en el Real Madrid Castilla, en los que tiene al filial madridista en cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.

En el comunicado del Real Madrid no se especifica la duración del contrato de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cuyo primer reto será este miércoles, en la visita al Albacete para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey.

