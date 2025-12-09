Real Madrid en un partido que lo pone ante el espejo

Esta tarde (3:00 p.m.) en el partido más mediático de la sexta jornada de la Champions League, el Real Madrid encara ante el club inglés Manchester City un encuentro trascendente para mantenerse entre los primeros ocho equipos que accederán directamente a los octavos de final, a solo dos jornadas más de que termine esta primera ronda; también como un examen casi final que puede tranquilizar sus aguas o subir la crispación entorno a su entrenador, dependiendo del resultado que arroje el marcador final.

Que a un entrenador, en este caso Xabi Alonso, se le ponga desde ya en la rampa de salida, con tan solo seis meses en el cargo en los que llevó al equipo hasta las semifinales del Mundial de Clubes la FIFA 2025, lo tenga en el quinto lugar en esta Champions a solo tres puntos del Arsenal, el líder, y que en la Liga Española esté segundo con quince fechas disputadas, de treinta y ocho que contempla el calendario de la temporada, se antoja concebible solo en el Real Madrid.

En cualquier otro club de la elite se esperaría el cierre del curso para sacar las calificaciones finales y dictar veredicto. El atípico Real Madrid solo entiende de ganar sin respiro. Gran parte del entorno que presionó para la salida del entrenador italiano Carlo Ancelotti después de ganarlo todo con el club blanco, argumentando la necesidad de un cambio radical en el manejo de la plantilla pidiendo a coro la llegada de Xabi Alonso, hoy se han plegado al unísono a cuestionar su continuidad solicitando su cambio inmediato.

Derrotaron 2-1 al Barcelona en el clásico español el 26 de octubre; vencieron al Athletic de Bilbao 3-0 el miércoles pasado, y este domingo perdieron contra el Celta 2-0, quedando a 4 puntos del Barcelona, el puntero. Los cimientos del proyecto Xabi Alonso se cimbraron: es cierto que no han podido encarrilar un rendimiento con constancia, presentando oscilaciones que no se conciben como anormales en un periodo de transición.

Hoy se pueden comenzar a ver las grietas de su ‘anunciado’ derrumbe, si esta tarde los citizens bajo la dirección del entrenador catalán Pep Guardiola, les derrotan en el Estadio Santiago Bernabéu. Para Guardiola que ha tenido también problemas para mantener la continuidad ganadora de un club al que llevó a la cima, pero que se le respeta por lo alcanzado y por unos resultados que mantienen al equipo en el pelotón con posibilidades de volver a encumbrarse, el derrotar al Real Madrid es un plato apetecible para poner de nuevo al equipo blue en los titulares de las noticias deportivas y meterlo entre los ocho primeros en la Tabla de Posiciones de la Champions, de los que está a un paso el conjunto inglés.

Eterno contestario al poder del Real Madrid en el fútbol español, y al que logró eclipsar durante su paso en la conducción del Barcelona, Guardiola desafía a los merengues con un conjunto que viene entonado ofensivamente por el buen rendimiento de Foden y sobre todo por su referente en el ataque: Erling Halaand, 20 goles en 20 partidos.

Ganaron su compromiso en la Premier League el sábado pasado derrotando 3-0 al Nottingham Forest; van de segundos a dos puntos del líder, Arsenal que cuenta con 33 puntos, mientras el City suma 31. Son el equipo más goleador de la liga inglesa al contabilizar 35 goles, no obstante, han evidenciado problemas defensivos para impedir que les anoten con regularidad.

Al Real Madrid le aquejan bajas notables en su equipo principalmente debido a las lesiones, aunque inclinarse por las lamentaciones no parece lo indicado en un equipo que cuenta con una extensa y costosa plantilla. En esta radica una de sus principales fortalezas y también unos de sus puntos débiles pues gestionar los inflados egos de sus superestrellas es una de las prioridades de sus entrenadores; hacerlo con habilidad se le valoraba como virtud a Ancelotti, mientras que Xabi Alonso ha tenido problemas para contrarrestar las inconformidades de algunos jugadores con sus decisiones. La más volátil, de la que aún quedan rasguños visibles en el grupo, fue la pataleta de Vinicius Jr. ante las cámaras de televisión durante el clásico frente al Barcelona.

Tan es así que en la conferencia de prensa previa al compromiso de hoy, los periodistas españoles le insistieron sobre los problemas en el vestuario, a los que capeó manifestando que se sentía respaldado. Cuando le preguntaron, ¿se hace difícil entrenar a un club como el Real Madrid?, respondió: “No es sobre cambiar, es sobre adaptarse. Te tienes que adaptar y aprender. Hay días buenos, otros no. Pero damos pasos en cada partido. Tenemos que afrontar esta situación. Para darle la vuelta”. Una respuesta que deja percibir velada la tensión en el club.

El periódico deportivo digital The Athletic señaló que “El Madrid tiene una lista de candidatos en caso de que decida prescindir de Alonso, siendo Álvaro Arbeloa una de las grandes promesas para el puesto. El exdefensa del Liverpool y del Madrid dirige al filial del Madrid, el Real Madrid Castilla, que juega en la tercera división española.

Fuentes del Madrid, con una buena relación con la directiva, también destacan la confianza y el cariño que Pérez siente por Zinedine Zidane. Sin embargo, no está claro si se concretará un traspaso. En las últimas semanas, fuentes cercanas al jugador de 53 años han expresado su deseo de dirigir a la selección francesa... Medios de comunicación españoles, como El Mundo, también mencionaron a Jürgen Klopp como una opción. Una fuente cercana al alemán declaró que estaba contento con su puesto en Red Bull”.

Xabi Alonso ex jugador del del Liverpool, del equipo merengue y la selección española con quienes ganó todo, tiene ante el Manchester City uno de sus mayores retos como entrenador del Real Madrid un año después de haber despuntado en la liga alemana en el mismo cargo dirigiendo el Bayer Leverkusen. Una victoria le dará oxígeno, una derrota hará ampliar el eco en contra con el repudio de la afición madridista en el estadio como lo hicieran tras el partido frente al Celta. Alonso se juega frente al City más que tres puntos.