Ronald Araújo rompe el silencio sobre su salud mental: ‘Tuve ansiedad y después se transformo en depresión’

Tuvieron que pasar poco más de un mes para que Ronald Araujo se volviera a vestir de corto con el Barcelona tras la expulsión que sufrió contra el Chelsea en la UEFA Champions League.

Luego de luchar contra la depresión y el malestar psicológico, el uruguayo rompió el silencio sobre la situación que vivió, ahora siendo el primer capitán del equipo, luego de la salida de Marc André ter-Stegen hacia el Girona.

El defensor de 26 años tuvo que ponerle una pausa a la carrera deportiva para tener una especie de reinicio con un retiro espiritual que tuvo en Israel. Con el permiso del club, Araujo volvió a disfrutar de la vida en una entrevista con Mundo Deportivo dio detalles sobre el estrés y depresión con el que llevaba viviendo poco más de un año, así como lo afirmó el internacional con Uruguay.

Araujo volvió a ver minutos contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, sin embargo su primera titularidad desde su baja fue ante el Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey el pasado 3 de febrero. En aquel partido Araujo vio puerta y se mostró contento por ese importante regreso a la élite.

“Me sentí muy a gusto. Creo que hice un lindo partido. También pude ayudar con el gol y me vino muy bien. Físicamente también me he sentido fuerte. A al final, obviamente cansado, porque llevaba mucho tiempo sin jugar tantos minutos, pero en líneas generales muy, muy contento”, señaló el uruguayo.

El defensor dio su punto de vista sobre los cambios que sufrió desde aquella expulsión en Londres contra el Chelsea y señaló, que en efecto, si han cambiado algunas cosas al sol de hoy.

“He cambiado bastante porque he aprendido mucho en este tiempo. Creo que era lo que tocaba después de esa decisión que había tomado. Me siento diferente y estoy contento por eso, porque estoy más a gusto, más feliz. Puedo disfrutar de lo que me gusta hacer, que es jugar al fútbol, y eso ayuda muchísimo”, dijo Araujo.

Más allá de volver a ver minutos con el equipo, el zaguero se animó a tratar y hablar de sus problemas con profesionales en la materia, así como también con sus familiares e intentar buscar una solución.

“Sentí que ya pasó lo peor de lo peor y ahora veo las cosas de otra manera. El tiempo que paré fue por algo, porque al final pude trabajarlo con profesionales, familiarmente también, espiritualmente, que era lo que necesitaba. Entonces creo que eso me hizo muy bien y hoy me siento una persona totalmente diferente”, expresó.

Jugar en el Barcelona es una completa presión, se les exige mucho a los jugadores, sobre todo sacar la victoria en cada compromiso. El partido contra el Chelsea, Araujo se fue expulsado, sin embargo el propio jugador enfatizó que aquella acción solo fue la gota que derramó el vaso y lo calificó como un “cúmulo de cosas”.

“Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien. Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal”.

“No me estaba sintiendo yo y ese momento fue cuando hice clic y dije: ‘algo está pasando, necesito levantar la mano y pedir ayuda’. Yo soy de los que se guarda todo para mí, pero también hay que entender que hay profesionales que te pueden ayudar, dar herramientas para saber cómo manejar ciertas situaciones... Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme”, detalló el jugador.

Años atrás, el tratar el tema de la salud mental era considerado un tabú. Hoy en día, cada vez más jugadores deciden asistir a sesiones psicológicas para no caer en la depresión o ansiedad, sobre todo en un deporte de mucha exigencia física y mental.

“Al final nosotros somos personas más allá de futbolistas. No todo es dinero, no todo es fama. Uno también sufre por las cosas que pasan dentro de la cancha. Somos afortunados por hacer lo que hacemos, sí, pero está la persona, están los sentimientos. Agradezco a la gente porque vi mucho el apoyo en ese tiempo que decidí parar y eso ayuda. Hay que entender que más allá de futbolistas, somos personas”, concluyó Araujo.