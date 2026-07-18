Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Shakira, BTS y más estrellas: la FIFA prepara un histórico ‘show’ de medio tiempo para el Mundial

La FIFA anuncia un histórico show de medio tiempo para el Mundial con grandes estrellas
La FIFA anuncia un histórico show de medio tiempo para el Mundial con grandes estrellas @shakira
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/07/2026 14:00
La FIFA prepara un espectáculo histórico para el Mundial 2026 con grandes estrellas de la música internacional.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también un espectáculo sin precedentes fuera de ella. La FIFA confirmó que el torneo contará por primera vez con un show de medio tiempo durante la final del Mundial, con una alineación de artistas de talla internacional.

Entre los nombres anunciados destacan la colombiana Shakira, la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, la banda británica Coldplay, el nigeriano Burna Boy y el grupo surcoreano BTS.

La participación de estas figuras convierte al espectáculo en uno de los eventos musicales más ambiciosos relacionados con el fútbol, reuniendo diferentes géneros, culturas y generaciones en un mismo escenario.

Con esta iniciativa, la FIFA busca llevar la experiencia del Mundial 2026 más allá del partido y crear un momento global que combine deporte, música y entretenimiento, convirtiendo la final de 2026 en una celebración para millones de aficionados alrededor del mundo.

Lo Nuevo