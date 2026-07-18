Shakira, BTS y más estrellas: la FIFA prepara un histórico ‘show’ de medio tiempo para el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también un espectáculo sin precedentes fuera de ella. La FIFA confirmó que el torneo contará por primera vez con un show de medio tiempo durante la final del Mundial, con una alineación de artistas de talla internacional.

Entre los nombres anunciados destacan la colombiana Shakira, la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, la banda británica Coldplay, el nigeriano Burna Boy y el grupo surcoreano BTS.