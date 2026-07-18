Shakira, BTS y más estrellas: la FIFA prepara un histórico ‘show’ de medio tiempo para el Mundial

La <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b> no solo promete emociones dentro de la cancha, sino también un espectáculo sin precedentes fuera de ella. La FIFA confirmó que el torneo contará por primera vez con un <i><b>show </b></i><b>de medio tiempo durante la final del Mundial</b>, con una alineación de artistas de talla internacional.Entre los nombres anunciados destacan la colombiana <b>Shakira</b>, la estadounidense <b>Madonna</b>, el canadiense <b>Justin Bieber</b>, el venezolano <b>Gustavo Dudamel</b>, la banda británica <b>Coldplay</b>, el nigeriano <b>Burna Boy</b> y el grupo surcoreano <b>BTS</b>.