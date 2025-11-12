  1. Inicio
Thomas Christiansen: ‘Creo que hemos tenido la mala fortuna de Fariña’

Thomas Christiansen habló sobre la baja de Edgardo Fariña, que ha conmocionado a toda la prensa.
Por
Jean Paul Francis
  • 12/11/2025 20:33
Thomas Christiansen no dio muchos detalles sobre lo ocurrido sobre la baja de Fariña

El país se ha visto sacudido con la noticia de la baja de Edgardo Fariña, quien no pudo entrar a Guatemala por temas de migración. Previo al partido, Thomas Christiansen habló sobre esta situación que ha conmocionado a toda la prensa.

Mensaje a los jugadores

“Hemos trabajo muy bien, sabemos las virtudes que tiene Guatemala y estamos enfocados”

Llamado de Anderson

“Creo que hemos tenido la mala fortuna de Edgardo Fariña, nos hemos adelantados a esa situación y hemos cubierto esa baja con la llegada de Anderson”.

Ambiente

“Es bonito, en el Cuscatlán lo había y hicimos buen partidos”.

Mensaje a la afición

“Hemos tenido las bajas de jugadores importantes en otros torneos y hemos sacado adelante los partidos. Hay que seguir soñando y haciendo el trabajo”

Tema Carrasquilla

“Hay jugadores que están donde tienen que estar. Él está acá con nosotros, ya él está enfocado con Panamá. Está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo”.

Mentalidad del equipo

“La experiencia del profesor Luis Fernando Tena está en sus palabras. Sabe como preparar al equipo en este partido importante. Es un momento histórico para un país como Guatemala para estar cerca de su clasificación al mundial”.

