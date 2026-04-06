Toña Is: ‘No serán partidos fáciles, tenemos que estar al mil por ciento’

La directora técnica española aprovechó la ocasión para también hablar del crecimiento que ha tenido la selección nacional con la presencia de las nacionalizadas, las bajas del equipo, así como también del crecimiento que ha tenido la Liga de Fútbol Femenino (LFF).

Previo a los partidos ante Aruba y Cuba, ambos en el estadio Universidad Latina en Penonomé este jueves 9 de abril y viernes viernes 17 de abril , la entrenadora del equipo, Toña Is , habló ante los medios sobre las posibilidades que tiene el equipo de meterse a la siguiente ronda del certamen.

La selección femenina de Panamá tiene por delante dos retos importantes de cara a la parte final de la clasificatoria al Campeonato W, torneo que dará boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil .

Vencer a Aruba y Cuba

“Todos los equipos quieren ganar, todas las selecciones quieren estar en la siguiente fase. Nuestro analista ya nos ha pasado imágenes de Cuba y Aruba”.

Nacionalizar más jugadoras

“No serán partidos fáciles, todos buscan jugadoras de todos lugares para llevar a su país, nosotros igual. Cada una está tomando una decisión, otras están en transmites de papeles. Todos se refuerzan, no serán partidos fáciles, tenemos que estar al mil por ciento. Tanto Aruba como Cuba serán rivales muy difíciles”.

Ausencia de Aldrith Quintero

“Ella ha decidido personalmente abandonar el club (Alhama El Pozo). Nosotros no podemos contar con ella al no tener equipo”.

Último partido ante San Cristóbal y Nieves

“En el último partido tuvimos mucha ansiedad sobretodo en el último tercio. Nosotros estamos dándole las herramientas a las jugadoras para que puedan materializar esas opciones. El equipo está trabajando bien, a veces nos cuesta más cuando tenemos el balón. Nos cuesta a todos y a muchos equipos, no solo a Panamá. No es fácil romper un bloque bajo. Tenemos que seguir en la línea de mejorar”.

Crecimiento de la LFF

“Está claro que hay partidos que nos dan el nivel competitivo. La liga ha crecido, el nuevo formato nos gusta y me parece que es más justo. Uno se enfrenta a equipos cuando el nivel es uno, pero el otro tiene otro ritmo. Estamos tranquilos porque desde la federación estamos monitoreando a las jugadoras, les mandamos trabajo extra cuando no los piden. Así cuando las locales y las legionarias se juntan, la idea es que estén lo más parejo posible”.

El significado de estar en la selección

“Creo que las jugadoras, desde que han llegado aquí, han hecho conciencia de lo que significa estar en la selección. Ellas se dan cuenta, de que aunque sea la primera vez, nos piden trabajo que pueden hacer para seguir en el equipo. Las chicas siguen manteniéndose en un nivel óptimo para que puedan aguantar los entrenamientos de manera correcta”.

Logística de los partidos

“Este martes viajaremos a Penonomé donde jugaremos los dos partidos. Nos hubiera gustado la idea de haber jugado un partido en Coclé y cerrar en el estadio Rommel Fernández, pero por los Juegos Suramericanos de la Juventud no se nos permitió”.

Bajas por lesión

“Hemos perdido de momento a jugadoras importantes. El grupo se ha repuesto muy bien, se ha hecho más grande, competitivo y solidario. Ya sea por lesión u otro factor, se han dado cuenta que tienen la oportunidad de estar aquí. Solo nos queda esperar a que las lesionadas lleguen”.

Salir al extranjero

“Siempre animamos a las chicas a que salgan, otras deciden quedarse. Hay jugadoras que están a gran nivel físico, pero son ellas las que deciden quedarse o irse a probar otras opciones. Nosotros seguiremos llamando igual siempre y cuando tengan nivel, ya sea que jueguen a nivel local o afuera”.

Más sobre las naturalizaciones

“Con el deporte se debería hacer algo para que se pueda nacionalizar más atletas, aunque sea para representar a su país. A Panamá se le puede poner más en el mapa, más allá de lo que ya está. Quizás también sea un llamado a los dirigentes en todos los deportes y ayuden a sus deportistas a conseguir ese objetivo”.