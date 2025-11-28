Unión Coclé a la LPF: ¿Cómo es el proceso para su ascenso a Primera División?

La victoria de Unión Coclé en la Súper Final de la Liga Prom le otorgó el derecho deportivo de obtener una plaza en la primera división, la Liga Panameña de Fútbol (LPF), para la próxima temporada. Sin embargo, este ascenso no es automático: el club ahora enfrenta una fase crucial, el proceso de licenciamiento.

El club coclesano debe someterse y aprobar un riguroso proceso de revisión exigido por el Comité de Licencias de Clubes de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Este licenciamiento evalúa la situación financiera, la estructura administrativa y la disponibilidad de infraestructura adecuada (estadios y campos de entrenamiento) para autorizar o denegar el ascenso.