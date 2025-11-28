  1. Inicio
Unión Coclé a la LPF: ¿Cómo es el proceso para su ascenso a Primera División?

Unión de Coclé tiene la oportunidad de ascender a la primera categoría, así rumbo a la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
Por
Redacción
  • 28/11/2025 12:20
El Unión Coclé FC se ha coronado como el Súper Campeón de la Liga Prom al vencer por 1-0 al Atlético Nacional en la Súper Final. De esta manera logra la oportunidad de subir a Primera División, aunque hay un proceso que seguir.

La victoria de Unión Coclé en la Súper Final de la Liga Prom le otorgó el derecho deportivo de obtener una plaza en la primera división, la Liga Panameña de Fútbol (LPF), para la próxima temporada. Sin embargo, este ascenso no es automático: el club ahora enfrenta una fase crucial, el proceso de licenciamiento.

El club coclesano debe someterse y aprobar un riguroso proceso de revisión exigido por el Comité de Licencias de Clubes de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Este licenciamiento evalúa la situación financiera, la estructura administrativa y la disponibilidad de infraestructura adecuada (estadios y campos de entrenamiento) para autorizar o denegar el ascenso.

Solo si Unión Coclé logra cumplir con todos estos requisitos y demuestra solvencia económica para sostenerse en la LPF, se hará efectivo su ascenso para la próxima temporada.

Unión Coclé: Súper Campeón de la Liga Prom

Atlético Nacional se despide de la LPF

Mientras Unión Coclé asegura su futuro, el otro finalista, Atlético Nacional, no corre con la misma suerte. Al caer derrotado en la Súper Final, el equipo regresará a competir en la Liga Prom, cerrando así su ciclo en la Liga Panameña de Fútbol.

“S.D. Atlético Nacional siempre firmes a nuestros valores, siempre competiremos como unos caballeros, demostramos ser un equipo de primera división, gracias a nuestra barra, a la Policía Nacional, a nuestros jugadores y cuerpo técnico”, fue el mensaje de agradecimiento publicado por el club tras confirmarse su descenso.

