Unión Coclé a la LPF: ¿Cómo es el proceso para su ascenso a Primera División?

<b>La victoria de Unión Coclé en la Súper Final de la Liga Prom</b> le otorgó el derecho deportivo de obtener una plaza en la primera división, la <b><a href="/tag/-/meta/lpf-liga-panamena-de-futbol">Liga Panameña de Fútbol (LPF)</a></b>, para la próxima temporada. Sin embargo, este ascenso no es automático: el club ahora enfrenta una fase crucial, el <b>proceso de licenciamiento</b>.El club coclesano debe someterse y aprobar un <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.fepafut.com/wp-content/uploads/2025/07/REG.-LICENCIAMIENTO-FPF-JUL-2025.pdf" target="_blank">riguroso proceso de revisión exigido por el Comité de Licencias de Clubes</a> de la <a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).</a></b> Este licenciamiento evalúa la situación financiera, la estructura administrativa y la disponibilidad de infraestructura adecuada (estadios y campos de entrenamiento) para autorizar o denegar el ascenso.