Héctor López: el primer panameño en vestirse de Yankee

Héctor Headley López Swainson nació en la provincia de Colón el 8 de julio de 1929 y fue el segundo panameño en debutar en el Béisbol de las Grandes Ligas. Su historia forma parte de los cimientos del béisbol panameño en el máximo nivel, en una época en la que muy pocos peloteros latinoamericanos lograban abrirse paso en el béisbol organizado de los Estados Unidos.

Fue firmado por los Atléticos de Filadelfia en 1952 por un bono de $1,500.

Antes de llegar al profesionalismo en Estados Unidos, López ya destacaba en el béisbol local con su provincia de Colón, mostrando una combinación de contacto, disciplina en el plato y versatilidad defensiva que lo convertirían en un jugador valioso en cualquier organización. Su progreso en ligas menores fue constante, consolidándose como uno de los mejores prospectos del sistema de los Atléticos, lo que eventualmente le abriría las puertas al equipo grande.

Conocido como el “Panama Clipper”, debutaba en las Grandes Ligas el 12 de mayo de 1955 cuando los Atléticos de Kansas City visitaron a los Medias Rojas de Boston en Fenway Park; en ese encuentro se fue de 3-1, dejando una primera impresión positiva. Apenas 22 días antes, Humberto Robinson había hecho historia como el primer panameño en llegar a las Grandes Ligas, por lo que López se convirtió en el segundo, consolidando así el inicio de la presencia panameña en MLB.

En su temporada de debut, López dejó claro su talento ofensivo al terminar con un promedio de bateo de .290, ubicándose entre los mejores novatos del circuito. Solo fue superado por el cubano Carlos Paula, quien registró un promedio de .299. Además, conectó 15 cuadrangulares, cifra que lo posicionó entre los líderes de su equipo, únicamente por detrás de su compañero Gus Zernial. Estos números no solo reflejaron su capacidad con el bate, sino también su rápida adaptación al nivel de Grandes Ligas.

López jugó con los Atléticos hasta el 26 de mayo de 1959, cuando fue traspasado a los Yankees de Nueva York en un cambio que involucró a varios jugadores, entre ellos Ralph Terry, Johnny Kucks, Jerry Lumpe y Tom Sturdivant. Este movimiento marcaría un antes y un después en su carrera, ya que pasaría a formar parte de una de las franquicias más exitosas y emblemáticas en la historia del deporte.

Con los Yankees, López se convirtió en el primer panameño en vestir el uniforme del equipo y en el segundo pelotero latino en lograrlo, después del cubano Willy Miranda en 1953. Su llegada a Nueva York coincidió con una era dorada del equipo, lo que le permitió compartir terreno con figuras legendarias como Roger Maris y Mickey Mantle, dos de los bateadores más temidos de su generación.

Aunque su posición natural era el campo corto, López demostró una notable capacidad de adaptación a lo largo de su carrera. Con los Atléticos fue utilizado principalmente en segunda y tercera base, mientras que en los Yankees fue movido a los jardines, donde cumplió un rol importante como jugador versátil y confiable. Esta flexibilidad defensiva aumentó su valor dentro del equipo y le permitió mantenerse activo en una plantilla altamente competitiva.

Durante su etapa con los Yankees, disputó cinco Series Mundiales en 1960, 1961, 1962, 1963 y 1964, logrando coronarse campeón en dos ocasiones (1961 y 1962). Participar de manera constante en el escenario más importante del béisbol reafirma la relevancia de López dentro de una dinastía que marcó época en las Grandes Ligas. En 15 juegos de Serie Mundial, dejó promedio de .286, con contribuciones importantes tanto ofensiva como defensivamente.

Su último partido como profesional en las Grandes Ligas lo disputó el 30 de septiembre de 1966 en el White Sox Park, en un encuentro donde los Yankees cayeron 6-5 ante los Medias Blancas. Con esto se cerró una carrera de 12 temporadas en las Mayores, en la que participó en 1,450 juegos y acumuló un promedio de bateo de .269, producto de 1,251 imparables en 4,644 turnos al bate. Además, conectó 193 dobles, 37 triples y 136 cuadrangulares, empujó 591 carreras y anotó 623, cifras que reflejan su consistencia a lo largo de los años.

Paralelamente a su carrera en Estados Unidos, López nunca se desligó del béisbol panameño. Participó activamente en la Liga Profesional de Panamá con los equipos de Cerveza Balboa y Marlboro, donde demostró su calidad ofensiva al conquistar tres títulos de bateo. Su compromiso con el desarrollo del béisbol local fue evidente tanto dentro como fuera del terreno.

Tras su retiro en 1967, continuó ligado al béisbol, convirtiéndose en el primer manager afrodescendiente en dirigir a un equipo de Triple A, los Buffalo Bisons. Este logro representó un paso importante en la lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades dentro del béisbol profesional. Posteriormente, también se desempeñó como scout para organizaciones como los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de peloteros.

A nivel internacional, tuvo el honor de dirigir a la selección de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009, aportando su experiencia y liderazgo en un torneo de gran prestigio. Su legado no solo se limita a sus estadísticas o logros individuales, sino también a su influencia en el crecimiento del béisbol panameño.

Sin lugar a dudas, Héctor López es una figura fundamental en la historia deportiva de Panamá. Su paso por los Yankees de Nueva York y su participación en múltiples Series Mundiales ayudaron a forjar una conexión especial entre los fanáticos panameños y los llamados “Bombarderos del Bronx”. Para muchos, su legado fue el punto de partida de una tradición de seguidores del equipo neoyorquino en el país.

Falleció el 29 de septiembre de 2022 en Hudson, Florida, a los 93 años a causa de complicaciones de salud propias de su avanzada edad.

Tras su partida, los Yankees de New York emitieron un comunicado resaltando su caballerosidad y su importancia en los campeonatos logrados en la década de los 60. En Panamá también se le realizaron diversos homenajes póstumos.

Su historia sigue siendo un ejemplo de perseverancia, talento y orgullo nacional, recordando que abrió puertas en una época en la que el camino para los peloteros latinoamericanos era mucho más difícil. Héctor López no solo representó a Panamá en las Grandes Ligas; ayudó a construir el camino para las futuras generaciones que soñaban con llegar a lo más alto del béisbol profesional.