La última cita: Previa de la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos

Los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto inician este viernes su contienda por el título de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas, en la que apelarán a sus fortalezas para ser el último equipo en pie al finalizar este duelo que se disputará al mejor de siete encuentros.

La Serie Mundial comenzará en el Rogers Centre de Toronto, donde los Azulejos, quienes tuvieron mejor récord en la serie regular, recibirán a los Dodgers.

Ohtani y Guerrero Jr., las figuras centrales

El duelo de estelaridad en el Clásico de Otoño se centrará en el japonés Shohei Ohtani y el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quienes vienen de conquistar el premio al Jugador Más Valioso en sus respectivas Series de Campeonato.

Ohtani plasmó una de las mejores actuaciones en la historia de la postemporada, al lanzar seis entradas de apenas dos imparables y 10 ponches, y disparar tres cuadrangulares en el partido que le otorgó el pase a la Serie Mundial a los Dodgers.

Por su parte, Guerrero Jr. tiene un promedio de .442, con seis jonrones, 11 carreras anotadas y 12 remolcadas en 11 juegos, siendo el principal soporte ofensivo de los Azulejos.

El aporte de Ohtani y Guerrero Jr. será fundamental para los Dodgers en la búsqueda de retener la corona o para que los Azulejos conquisten su primer título desde 1993.