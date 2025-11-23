Los Bolivarianos, unos juegos regionales de mucha satisfacción para los panameños

Los Bolivarianos son los juegos regionales más antiguos de la región suramericana, creados para entrelazar aún más la hermandad entre los países, donde Simón Bolivar sembró la semilla de libertad.Por muchos años solo participaron los seis países involucrados (Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá), pero su calidad técnica no convencía frente a otras competiciones similares, por lo que sus responsables optaron por dos alternativas.La primera fue convertirlos en unos juegos para juveniles, de tal manera que de allí saliera el relevo de los grandes atletas de esa región; y la segunda, invitar a otros países para cotejar la calidad técnica de sus deportistas.Los directivos de la Odebo llevaron a cabo su plan a medias, porque se mantuvo la competencia entre adultos, aunque algunos deportes incursionaron juveniles, y la invitación a otros países se llegó a dar, pero mucho tiempo después.Después de un par de ediciones con algunos deportes solo para juveniles, se volvió a lo tradicional y las pruebas volvieron a realizarse entre atletas adultos.En el caso de invitar a otros países, el plan se cumplió hace una década y hoy, no solo el conglomerado de la organización ha aumentado sus miembros, sino que tiene a otros países invitados.Estos cambios han mejorado la calidad de la competencia y, si bien, podríamos decir que ha mantenido a Panamá a unas actuaciones discretas, en cuanto a la obtención de medallas, no hay que negar que se han tenido actuaciones muy destacadas.Es el caso de los colonenses Hugo Lindsay y Florencio Aguilar, y de la capitalina Rosalía Abadía, quienes en las décadas de los setenta y ochenta mostraron su calidad individual en sus respectivas disciplinas.