México confía en que Panamá estará en el Mundial de 2026

La embajada de México en Panamá, Claudia Pavlovich, dijo en su discurso en el acto de inauguración de la oficina consular que ella confía en que la Selección de Panamá estará en México en el Mundial de 2026.

Pavlovich, en presencia del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, le deseo suerte al combinado panameño que este martes 18 de noviembre jugará un partido con El Salvador.

En este encuentro, que se efectuará en el estadio Rommel Fernández, los canaleros se juegan su clasificación al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen ganaron la noche de este jueves 13 de noviembre a Guatemala 2-3, lo que le permitió aún tener una posibilidad de clasificación.

El Mundial de Fútbol de 2026 es organizado entre Estados Unidos, Canadá y México. Aún no se ha revelado en donde jugarán las selecciones clasificadas a este torneo internacional.