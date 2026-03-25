Aprueban en primer debate Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración

<a href="/tag/-/meta/comision-de-gobierno-y-asuntos-constitucionales">La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional </a>aprobó en primer debate el <b>proyecto de ley No. 496</b>, que establece el nuevo <b>Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración</b>.La iniciativa también contempla la derogación del<b> Libro Primero de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, así como del artículo No. 49 </b>que regula el<a href="/tag/-/meta/procuraduria-general-de-la-administracion"> Procedimiento Administrativo General</a>, además de subrogar disposiciones contenidas en el Libro II de la misma norma.Durante la discusión, la procuradora de la Administración,<a href="/tag/-/meta/grettel-villalaz"> Grettel Villalaz</a>, destacó la importancia de modernizar el marco legal que rige la institución, señalando que la separación de estas disposiciones responde a los avances en metodología, tecnología y sistemas de notificación.'Son 26 años ya de experiencia con esto y hay que renovar el sistema', expresó Villalaz, al tiempo que subrayó la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas dinámicas de la gestión pública.El proyecto de ley deberá continuar su trámite legislativo en los siguientes debates antes de su eventual aprobación final.