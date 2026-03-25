Aprueban en primer debate Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración

La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley No. 496, que establece el nuevo Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración.

La iniciativa también contempla la derogación del Libro Primero de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, así como del artículo No. 49 que regula el Procedimiento Administrativo General, además de subrogar disposiciones contenidas en el Libro II de la misma norma.

Durante la discusión, la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, destacó la importancia de modernizar el marco legal que rige la institución, señalando que la separación de estas disposiciones responde a los avances en metodología, tecnología y sistemas de notificación.

“Son 26 años ya de experiencia con esto y hay que renovar el sistema”, expresó Villalaz, al tiempo que subrayó la necesidad de adaptar la normativa a las nuevas dinámicas de la gestión pública.

El proyecto de ley deberá continuar su trámite legislativo en los siguientes debates antes de su eventual aprobación final.