Foster Moreau se retira de la NFL a causa del cáncer

El jugador Foster Moreau, uno de los agentes libres más prometedores de la National Football League (NFL) en su posición, recibió la dura noticia de sufrir linfoma de Hodgkin por lo que tomó la decisión de retirarse de las canchas a los 25 años de edad.

En su cuenta de Twitter, Moreau dio a conocer su decisión tras enterarse de su situación. "A través de un proceso, algo milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina con los New Orleans Saints me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del fútbol para pelear con este nuevo oponente: el cáncer. Estoy muy agradecido con todas las personas que me han estado apoyando. No ha habido un solo paso que haya dado sin que cientos de personas iluminen el camino ante mí, y continuaré buscando su guía", escribió Moreau en Twitter.

Moreau había recientemente firmado un contrato con New Orleans Saints tras su paso con Las Vegas Raiders la temporada anterior. El tight end estuvo con esta última franquicia durante cuatro años cuando fue reclutado en el draft del 2019 donde registró 91 recepciones para 1,107 yardas y 12 anotaciones.

En la temporada anterior logró 33 recepciones, 420 yardas de pase recibido, tuvo dos anotaciones y 24 primeras oportunidades por recepciones.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer en donde se forman células malignas en el sistema linfático, causa que se inflamen los ganglios linfáticos y crecen en todo el cuerpo.