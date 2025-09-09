Panamá arranca la Súper Ronda frente a Puerto Rico

Panamá venció a China por marcador de 10-5 en el cierre de la Ronda Regular del Campeonato Mundial de Béisbol U18 y avanzó a la serie de Súper Ronda, tras poner marca de 2-3, en la que se ponen en disputadas las medallas del torneo, avanzando como tercero del grupo B y ahora se medirá con los tres mejores del grupo A.

Panamá, Australia y Alemania terminaron empatados con foja de 2-3, pero Panamá avanza tomando en cuenta que tuvo mejor Team Quality Balance (TQB) sistema que se utiliza para desempatar en caso de ser necesario para clasificaciones.

La Super Ronda arranca hoy. Panamá se mide con A3, que es Puerto Rico, desde las 8:30 de la noche; luego, va contra Japón el viernes 12 de septiembre a las 4:30 de la madrugada, y cierra frente a Corea el sábado a las 4:30 de la madrugada.

“Era el objetivo de nosotros, se nos complicó un poco, en los primeros partidos no habíamos hecho bien los ajustes, pero al final logramos las victorias necesarias para avanzar a la siguiente ronda”, comentó el técnico Carlos Maldonado.

“A partir del tercer juego, los muchachos comenzaron a calibrar más tanto el pitcheo, la ofensiva, la defensa estuvo mejor, así que a pensar en futuro que podemos hacer con respecto a eso”, agregó.

“Muy positivos, ahora concentrados en hacer ciertos ajustes para la siguiente ronda”, concluyó.