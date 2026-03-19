Panamá inaugura el Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada Hanzel

El Gobierno de Panamá inauguró este 19 de marzo de 2026 el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada Hanzel, una infraestructura destinada a impulsar el desarrollo del deporte de alto nivel en el país.

El nuevo complejo, concebido como un espacio integral para la formación y preparación de atletas, busca elevar los estándares de rendimiento en distintas disciplinas, con énfasis en el fútbol, y consolidar una plataforma moderna para el entrenamiento competitivo.

La obra lleva el nombre de Luis “Matador” Tejada, uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia de Panamá, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al deporte nacional.

Durante el acto inaugural, autoridades destacaron la importancia de invertir en instalaciones deportivas que permitan potenciar el talento local y ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevas generaciones de atletas.

La inauguración del centro forma parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer la infraestructura deportiva y promover políticas públicas orientadas al alto rendimiento.

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