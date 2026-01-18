Panamá vs Bolivia hoy: horario, sede y un amistoso que ya mira al Mundial

La Selección de Panamá enfrenta este 18 de enero a la Selección de Bolivia en un amistoso internacional que, aunque no reparte puntos, tiene un peso especial: estos compromisos ya forman parte del camino rumbo al Mundial.

El partido se jugará en el Estadio IV Centenario, con un ambiente garantizado, ya que las entradas online están agotadas. Para la afición panameña, los horarios son clave: la previa arrancará a las 3:30 p.m. y el pitazo inicial será a las 4:00 p.m. (hora de Panamá).

¿Dónde ver el partido amistoso de Panamá vs Bolivia?

Podrás ver el partido a través de RPCTV y TVMAX desde las 4:00 p.m.

Este duelo representa una prueba importante para la Roja como visitante, tanto por el escenario como por la exigencia competitiva. El cuerpo técnico aprovechará el encuentro para ajustar piezas, evaluar jugadores y seguir afinando el equipo en una etapa donde cada partido cuenta, incluso los amistosos.

Con estadio lleno, exigencia internacional y la mirada puesta en el objetivo mayor, Panamá sale a la cancha en Tarija en un partido que va más allá del marcador.