Panamá vs México: así será el operativo de seguridad y tránsito para el partido en el Rommel Fernández

El estadio Rommel Fernández será el escenario del esperado partido amistoso entre las selecciones de Panamá y México, programado para iniciar a las 8:00 pm de este jueves.

Ante la asistencia prevista de millas de aficionados, las autoridades han puesto en marcha un operativo conjunto de seguridad y movilidad para garantizar el desarrollo ordenado del encuentro y la tranquilidad de los residentes del sector de Juan Díaz, según se informó duranteuna entrevista concedida a TVN.

El Subcomisionado de la Policía Nacional, Roberto Monterrey explicó que no se permitirán la entrada de objetos punzocortantes, armas de fuego con o sin permiso, el uso de bengalas, rollos de papel y dispositivos de punto láser.

Los anillos de seguridad estarán divididos en tres partes, el primero será el estadio, el segundo serán los filtros de revisión a la entrada de los predios del estadio y el tercero será el más abierto en las áreas aledañas a los estacionamientos, para proteger los carros alrededor del recinto.

En materia de circulación vehicular, la Dirección de Operaciones de Tránsito se desplegará a partir de la 1:00 p.m. un plan especial en los ejes de la vía Domingo Díaz yJosé Agustín Arango, con presencia de unidades para agilizar el flujo.

Las autoridades precisaron queno habrá inversión de carriles, y recomendaron a los conductores optar por elCorredor Sur o mantenerse en lavía Domingo Díaz como rutas alternativas para reducir la congestión en los alrededores del estadio.

Durante la entrevista,Kevin Quiel, representante de la Dirección de Operaciones de Tránsito, subrayó que eltransporte público —Metro, Metrobús y servicios alimentadores— será la alternativa más eficiente para asistir al encuentro.

Asimismo, reiteró el llamado a la responsabilidad de quienes consumen bebidas alcohólicas, exhortando al uso deconductores designados o plataformas de movilidad, ya evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

Por su parte, Ariel Samudio, jefe del Cuerpo de Inspectores, informó que se intensificarán los controles contra el estacionamiento irregular en la zona.

Samudio advirtió que no se tolerará la obstrucción de hidrantes, accesos residenciales ni áreas reservadas para jugadores y árbitros FIFA, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y el orden durante el evento.