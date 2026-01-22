Panamá vs México: así será el operativo de seguridad y tránsito para el partido en el Rommel Fernández

<b>El estadio Rommel Fernández </b>será el escenario del esperado partido amistoso entre las selecciones de Panamá y México, programado para iniciar a las 8:00 pm de este jueves.Ante la asistencia prevista de millas de aficionados, las autoridades han puesto en marcha un operativo conjunto de seguridad y movilidad para garantizar el desarrollo ordenado del encuentro y la tranquilidad de los residentes del sector de Juan Díaz, según se informó durante<b>una entrevista concedida a TVN.</b>El Subcomisionado de la Policía Nacional, Roberto Monterrey explicó que no se permitirán la entrada de objetos punzocortantes, armas de fuego con o sin permiso, el uso de bengalas, rollos de papel y dispositivos de punto láser.Los anillos de seguridad estarán divididos en tres partes, el primero será el estadio, el segundo serán los filtros de revisión a la entrada de los predios del estadio y el tercero será el más abierto en las áreas aledañas a los estacionamientos, para proteger los carros alrededor del recinto.En materia de circulación vehicular, la Dirección de Operaciones de Tránsito se desplegará a partir de la <b>1:00 p.m.</b> un plan especial en los ejes de la <b>vía Domingo Díaz</b> y<b>José Agustín Arango</b>, con presencia de unidades para agilizar el flujo. Las autoridades precisaron que<b>no habrá inversión de carriles</b>, y recomendaron a los conductores optar por el<b>Corredor Sur</b> o mantenerse en la<b>vía Domingo Díaz</b> como rutas alternativas para reducir la congestión en los alrededores del estadio.Durante la entrevista,<b>Kevin Quiel</b>, representante de la Dirección de Operaciones de Tránsito, subrayó que el<b>transporte público</b> —Metro, Metrobús y servicios alimentadores— será la alternativa más eficiente para asistir al encuentro. Asimismo, reiteró el llamado a la responsabilidad de quienes consumen bebidas alcohólicas, exhortando al uso de<b>conductores designados o plataformas de movilidad</b>, ya evitar manejar bajo los efectos del alcohol.Por su parte, <b>Ariel Samudio</b>, jefe del Cuerpo de Inspectores, informó que se <b>intensificarán los controles</b> contra el estacionamiento irregular en la zona. Samudio advirtió que no se tolerará la obstrucción de <b>hidrantes, accesos residenciales ni áreas reservadas para jugadores y árbitros FIFA</b>, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y el orden durante el evento.