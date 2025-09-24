Panameño José Caballero, MVP y el gran héroe de los Yankees

Gran noche para el santeño en la MLB. El pelotero panameño José Caballero conectó la noche martes el que ha sido el imparable más importante de su temporada hasta el momento, con el que aseguró el pase a la postemporada de los Yankees de Nueva York en el béisbol de las Grandes Ligas.

Chema Caballero conectó el imparable para remolcar a Aaron Judge en la novena entrada con la carrera con la que los Yankees dejaron en el terreno a los Medias Blancas de Chicago y firmaron su clasificación para la postemporada por el joven circuito.

La celebración se apoderó del terreno apenas salió el batazo del panameño, que también se llevó el cinturón al mejor estilo de la WWE, que lo dinstiguía como el MVP.

”Es un momento muy especial para mí, es un honor haber conectado el hit que nos mete a la postemporada”, dijo Caballero tras el partido.