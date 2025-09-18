Ranking FIFA: Panamá regresa a su mejor posición, 11 años después

Como todos los meses, FIFA reveló su tan esperado ranking global de selecciones, el cual refleja varios movimientos interesantes. España es la nueva selección número uno, y pone fin al reinado de dos años de Argentina en el primer puesto.

El equipo de Lionel Scaloni ha caído al tercer puesto, mientras que Francia ha subido un puesto hasta el segundo. Por su parte, Italia ha vuelto al top ten y Canadá, coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 26™, ha alcanzado su mejor posición histórica. Sigue leyendo para conocer nuestro resumen completo de los equipos que más han subido y bajado tras la actualización de la clasificación de septiembre, destacó la página oficial de FIFA.

Panamá regresa a su mejor posición histórica en el Ranking FIFA

Tras 11 años, la selección de Panamá regresa a la posición número 29 en el ranking global de FIFA y se ubica como cuarta en el área de Concacaf.

La última vez, que Panamá ubicó la posición 29 fue en marzo de 2014, cuando Hernán Darío Gómez recién tomaba las riendas de la selección.

Actualmente, la selección de Panamá tiene como timonel a Thomas Christiansen, quien fue presentada oficialmente en agosto de 2020.

Panamá es la cuarta mejor de Concacaf

Para Concacaf, también hubo movimientos. “Canadá, coanfitrión de la Copa Mundial, ha subido dos puestos hasta el 26, su mejor clasificación histórica. El equipo de Jesse Marsch disputó dos amistosos en Europa durante la ventana de septiembre y logró impresionantes victorias contra Rumanía y Gales”, destacó FIFA.

Los llamados Les Rouges lograron escalar dos posiciones en el ranking global de FIFA.

México (14), Estados Unidos (16), Canadá (26), Panamá (29), Costa Rica (47), Honduras (65), Jamaica (69) y Curacao (84) ocupan las primeras posiciones para Concacaf.