Venezuela advierte que bloqueo de Estados Unido a petroleros podría impactar la economía global

El canciller de Venezuela, Yván Gil, advirtió este lunes 22 de diciembre, que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a buques petroleros relacionados con el país no solo perjudicará a la economía venezolana, sino que tendrá efectos a escala mundial.

“No impactarán solo a Venezuela”, afirmó Gil, al señalar que el bloqueo y lo que calificó como “piratería contra el comercio energético venezolano” afectarán el suministro de petróleo y energía, incrementarán la volatilidad de los mercados internacionales y golpearán a las economías de América Latina, el Caribe y otras regiones, en especial a los países más vulnerables.

El jefe de la diplomacia venezolana sostuvo que la energía “no puede convertirse en un arma de guerra ni en un instrumento de coerción política”, en referencia a las recientes intercepciones de buques petroleros en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Gil hizo un llamado a la comunidad internacional para condenar de forma explícita estas acciones, que calificó de agresión, piratería y ejecuciones extrajudiciales.

Asimismo, instó a exigir el cese inmediato del despliegue militar, del bloqueo y de los ataques armados, además de activar los mecanismos del sistema multilateral para investigar, sancionar y prevenir la repetición de estos hechos.

Las declaraciones del canciller se produjeron durante la lectura de una misiva firmada por el presidente Nicolás Maduro y enviada por nota diplomática a los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, así como a los 194 países que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Defender hoy a Venezuela es defender la paz, la legalidad internacional y la estabilidad del mundo”, señaló.

Las advertencias de Caracas se dan en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras la intercepción de varios petroleros en la región. De acuerdo con la agencia Reuters, los precios internacionales del petróleo registraron alzas este lunes ante el temor de una posible interrupción del suministro.

En paralelo, fuerzas estadounidenses abordaron recientemente dos petroleros en las inmediaciones de aguas venezolanas y mantienen la persecución de un tercer buque, el Bella-1, de bandera panameña, que aún no ha sido tomado por las autoridades, según reportes de medios internacionales.

El Gobierno panameño, por su parte, informó que algunos de los buques interceptados con bandera nacional presentaban irregularidades en su abanderamiento, entre ellas cambios de nombre y discrepancias en la identidad de las tripulaciones, por lo que se mantiene un seguimiento cercano de los incidentes.