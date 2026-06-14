‘¿Respondo en inglés o en español?’: la escena que desató un nuevo escándalo en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue acumulando controversias incluso antes de que el torneo entre en su fase más intensa.

A las denuncias por estrictos controles migratorios, interrogatorios a futbolistas y problemas de ingreso para aficionados y algunos árbitros designados, ahora se suma una nueva polémica: las dificultades para utilizar el español en las ruedas de prensa oficiales.

La situación ha generado malestar entre periodistas de medios hispanohablantes, quienes en varias conferencias previas y posteriores a los partidos se han encontrado con limitaciones para formular preguntas o recibir respuestas en castellano debido, según la organización, a la falta de traductores disponibles.

Uno de los episodios que más repercusión ha tenido ocurrió durante una comparecencia del lateral marroquí Achraf Hakimi, nacido en España y formado en la cantera del Real Madrid.

Un periodista del medio mexicano Azteca Deportes comenzó a formular su pregunta en español, pero fue interrumpido por el moderador, quien le indicó que no estaba permitido continuar en ese idioma por cuestiones relacionadas con la traducción.

Lejos de ignorar la situación, el propio Hakimi invitó al comunicador a seguir hablando en castellano y, entre risas, lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “¿Cómo respondo, en inglés o en español?”.

El defensor terminó respondiendo mientras el personal de organización insistía en que existían inconvenientes técnicos con el servicio de interpretación.

La polémica no terminó allí. En la misma rueda de prensa, el brasileño Vinícius Júnior también protagonizó un momento llamativo cuando un periodista de DAZN España inició su intervención en inglés.

El delantero del Real Madrid le pidió que hiciera la pregunta en español, pero el reportero respondió que no podía hacerlo debido a las directrices establecidas para la conferencia. Nuevamente, desde la organización señalaron que no contaban con servicio de traducción remota para el castellano.

Un caso similar se produjo en la previa del encuentro entre Países Bajos y Japón, cuando un periodista tuvo que abandonar el español y reformular su pregunta en inglés para poder dirigirse al neerlandés Frenkie de Jong.

Ante las críticas, la FIFA y la organización del torneo han aclarado que el español no está prohibido en el Mundial 2026. Según explican, se trata de un protocolo logístico diseñado para agilizar el desarrollo de las ruedas de prensa.

De acuerdo con estas normas, las preguntas deben formularse preferentemente en las lenguas nativas de las dos selecciones involucradas en el partido.

Cuando los periodistas no dominan esos idiomas, el inglés actúa como lengua puente y es el único idioma garantizado para todos los asistentes.

Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar el malestar, especialmente considerando que el español es uno de los idiomas más hablados del mundo y que el torneo se disputa en tres países de Norteamérica, con una enorme comunidad hispanohablante.

La controversia añade un nuevo capítulo a un Mundial que, desde su arranque, ha estado marcado por decisiones organizativas que han generado debate dentro y fuera de los estadios.

Mientras la FIFA insiste en que se trata únicamente de un asunto operativo, periodistas y aficionados consideran que la falta de facilidades para el uso del español envía un mensaje contradictorio en una Copa del Mundo que presume de ser la más inclusiva y global de la historia.