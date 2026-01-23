‘Se me hacen agua los ojos’: el sueño que cumplió Kadir Barría con Panamá

El jugador panameño, Kadir Barría se mostró muy emocionado por apoyar a la Selección de Panamá en el estadio Rommel Fernández, lo que señaló como un sueño que está cumpliendo.

“Una felicidad muy grande de representar a mi país, siempre soñé con eso y que más que en el Rommel, cantando el Himno, la verdad que se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy inolvidable para mí.” expresó en una entrevista para RPC Canal 4.

A pesar de haber salido como titular, no pudo concretar el ansiado gol que muchos estaban esperando por parte de el delantero de tan solo 18 años.

“Lastimosamente no se nos dio la victoria, pero es un grupo que luchó, lo intentó y lastimosamente no se nos dio la victoria. Cada uno puso de su parte, pero todo el mundo trabajó en equipo”, expresó el jugador del Botafogo tras el partido contra México.

Barría, quien juega para Botafogo expresó que el director técnico Thomas Christiansen le ha hecho saber que aunque él sea titular o parte de la ofensiva, debe también aprender a defender y a veces correr atrás para apoyar al equipo.

Ahora bien, sobre ser convocado para los próximos partidos que se vislumbran en marzo dejó claro que se siente emocionado por representar a su país y que se mantiene agradecido por la oportunidad que le da el profesor.