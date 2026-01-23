‘Se me hacen agua los ojos’: el sueño que cumplió Kadir Barría con Panamá

El jugador panameño, <b>Kadir Barría</b> se mostró muy emocionado por apoyar a la <b>Selección de Panamá</b> en el estadio Rommel Fernández, lo que señaló como un sueño que está cumpliendo.<i><b>'Una felicidad muy grande de representar a mi país, siempre soñé con eso y que más que en el Rommel, cantando el Himno, la verdad que se me hacen agua los ojos porque es un sueño que viví hoy inolvidable para mí.' </b></i> expresó en una entrevista para<b> RPC Canal 4.</b>A pesar de haber salido como titular, no pudo concretar el ansiado gol que muchos estaban esperando por parte de el delantero de tan solo 18 años.<i><b>'Lastimosamente no se nos dio la victoria, pero es un grupo que luchó, lo intentó y lastimosamente no se nos dio la victoria. Cada uno puso de su parte, pero todo el mundo trabajó en equipo'</b></i>, expresó el jugador del Botafogo tras el partido contra México.Barría, quien juega para Botafogo expresó que el director técnico Thomas Christiansen le ha hecho saber que aunque él sea titular o parte de la ofensiva, debe también aprender a defender y a veces correr atrás para apoyar al equipo.Ahora bien, sobre ser convocado para los próximos partidos que se vislumbran en marzo dejó claro que se siente emocionado por representar a su país y que se mantiene agradecido por la oportunidad que le da el profesor.