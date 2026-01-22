Panamá cae 1-0 ante México por autogol, pese a dominar el balón

La Selección de Panamá cayó por marcador de 1-0 frente a su similar de México en un partido amistoso disputado en el estadio Rommel Fernández, en un encuentro donde el combinado panameño mostró dominio del balón y solidez defensiva, pero volvió a evidenciar debilidades en la ofensiva.

El único gol del partido llegó de manera fortuita al minuto 90, tras un autogol de Richard Peralta, que terminó inclinando el resultado a favor del conjunto mexicano, pese a que Panamá sostuvo largos tramos de posesión y control territorial.

Bajo la dirección técnica de Thomas Christiansen, la selección panameña saltó al campo con su once habitual, buscando consolidar funcionamiento colectivo y evaluar variantes de cara a futuros compromisos internacionales.

En ataque, Panamá tuvo presencia y movilidad, pero careció de profundidad y contundencia en el último tercio del campo. Kadir Barría, incluido en la alineación titular, contó con oportunidades para inquietar el arco rival, aunque no logró concretar, reflejando las dificultades ofensivas del equipo.

Defensivamente, Panamá mantuvo orden y disciplina, logrando contener a México durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el error que derivó en el autogol terminó siendo determinante en un duelo parejo y de pocas ocasiones claras.