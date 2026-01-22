Panamá cae 1-0 ante México por autogol, pese a dominar el balón

La <b>Selección de Panamá</b> cayó por marcador de <b>1-0 frente a su similar de México</b> en un partido amistoso disputado en el e<b>stadio Rommel Fernández</b>, en un encuentro donde el combinado panameño mostró <b>dominio del balón y solidez defensiva</b>, pero volvió a evidenciar <b>debilidades en la ofensiva</b>.El único gol del partido llegó de manera fortuita al minuto 90, tras un <b>autogol de Richard Peralta</b>, que terminó inclinando el resultado a favor del conjunto mexicano, pese a que Panamá sostuvo largos tramos de posesión y control territorial.Bajo la dirección técnica de <b>Thomas Christiansen</b>, la selección panameña saltó al campo con su once habitual, buscando consolidar funcionamiento colectivo y evaluar variantes de cara a futuros compromisos internacionales.En ataque, Panamá tuvo presencia y movilidad, pero careció de profundidad y contundencia en el último tercio del campo. <b>Kadir Barría</b>, incluido en la alineación titular, contó con oportunidades para inquietar el arco rival, aunque <b>no logró concretar</b>, reflejando las dificultades ofensivas del equipo.Defensivamente, Panamá mantuvo orden y disciplina, logrando contener a México durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el error que derivó en el autogol terminó siendo determinante en un duelo parejo y de pocas ocasiones claras.