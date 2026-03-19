Thomas Christiansen: ‘Panamá tiene el talento, pero necesita dónde formarlo’

El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, destacó este jueves 19 de marzo la importancia de contar con infraestructura deportiva de primer nivel, durante la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada Hanzel.

Durante su intervención, el técnico felicitó al Gobierno por la obra y subrayó que este tipo de instalaciones responde a una necesidad histórica del deporte panameño.

“Hace un tiempo pedí que el país necesitaba recintos deportivos, infraestructura para poder crecer. Y hoy, estando aquí, uno se siente súper orgulloso de Panamá”, expresó.

Christiansen enfatizó que el país ya cuenta con el talento necesario en distintas disciplinas, pero carecía de espacios adecuados para su desarrollo.

“El principal tema es tener el talento, y ya lo tenemos. Pero ¿dónde formarlos? ¿Dónde entrenarlos? Un sitio como este es lo que se necesita”, afirmó.

El técnico calificó el nuevo complejo como “un paso muy grande” para el deporte nacional y aseguró que permitirá seguir aspirando a metas más altas a nivel internacional.

“Podemos seguir soñando con más, mejor, pero esto es fundamental. Hay que felicitar a todos los que han estado implicados”, añadió.

El seleccionador también se mostró optimista de cara a los próximos retos de la selección, señalando que el objetivo es realizar un buen papel en el Mundial. “Lo único que toca es hacer un buen Mundial y vamos a ir con todo”, puntualizó.

Las declaraciones de Christiansen se dieron antes de emprender viaje con el equipo nacional, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación Panameña de Fútbol confirmó recientemente dos partidos amistosos ante Sudáfrica, que se disputarán el 27 y 31 de marzo en territorio africano, siendo la primera vez que Panamá juega en ese continente.

Días antes, el técnico también había dado a conocer la lista de convocados para estos compromisos, en los que busca afinar al equipo de cara a la cita mundialista.