Thomas Christiansen: ‘Panamá tiene el talento, pero necesita dónde formarlo’

<a href="/tag/-/meta/thomas-christiansen">El entrenador de la selección de Panamá, Thomas Christiansen</a>, destacó este jueves 19 de marzo la importancia de contar con infraestructura deportiva de primer nivel, durante la <b>inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis </b><i><b>Matador</b></i><b> Tejada Hanzel.</b>Durante su intervención, el técnico felicitó al Gobierno por la obra y subrayó que este tipo de instalaciones responde a una necesidad histórica del deporte panameño.<i>'Hace un tiempo pedí que el país necesitaba recintos deportivos, infraestructura para poder crecer. Y hoy, estando aquí, uno se siente súper orgulloso de Panamá'</i>, expresó.Christiansen enfatizó que el país ya cuenta con el talento necesario en distintas disciplinas, pero carecía de espacios adecuados para su desarrollo.<i>'El principal tema es tener el talento, y ya lo tenemos. Pero ¿dónde formarlos? ¿Dónde entrenarlos? Un sitio como este es lo que se necesita'</i>, afirmó.El técnico calificó el nuevo complejo como <i>'un paso muy grande'</i> para el deporte nacional y aseguró que permitirá seguir aspirando a metas más altas a nivel internacional.<i>'Podemos seguir soñando con más, mejor, pero esto es fundamental. Hay que felicitar a todos los que han estado implicados'</i>, añadió.El seleccionador también se mostró optimista de cara a los próximos retos de la selección, señalando que el objetivo es realizar un buen papel en el Mundial.<i> 'Lo único que toca es hacer un buen Mundial y vamos a ir con todo'</i>, puntualizó.Las declaraciones de Christiansen se dieron antes de emprender viaje con el equipo nacional, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.La Federación Panameña de Fútbol confirmó recientemente dos <b>partidos amistosos ante Sudáfrica, que se disputarán el 27 y 31 de marzo en territorio africano</b>, siendo la primera vez que Panamá juega en ese continente.Días antes, el técnico también había dado a conocer la lista de convocados para estos compromisos, en los que busca afinar al equipo de cara a la cita mundialista.