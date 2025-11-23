Torneo UNCAF Sub-19 en Panamá: calendario, grupos y sedes

Por primera vez en la historia de la <b>Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF)</b>, Panamá será sede del <b>Torneo UNCAF FIFA Forward</b>, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19. La capital panameña acogerá la competición del <b>5 al 11 de diciembre</b>, utilizando los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, según ha informado la <b><a href="/tag/-/meta/fepafut-federacion-panamena-de-futbol">Federación Panameña de Fútbol.</a></b>Este torneo no solo es un evento clave para el desarrollo regional, sino que también sirve como el primer paso en la preparación rumbo a la <b>Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027</b>. Las selecciones participantes en esta edición son las siete naciones centroamericanas Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y contará con dos invitados especiales: Cuba y Puerto Rico.<b>La selección de Panamá para el Torneo UNCAF</b>La <b>Selección Sub-19 de Panamá</b>, que fue finalista en la edición 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para conquistar su primer título histórico. El equipo panameño, liderado por <b>el DT Felipe Baloy</b>, quedó ubicado en el Grupo A junto a Honduras, Nicaragua y Cuba. El Grupo B lo conforman Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.Según el cronograma, la llegada de las selecciones participantes está prevista para el miércoles 3 de diciembre a Panamá.<b>¿Cuándo son los partidos de Panamá en el Torneo UNCAF Sub-19? </b>La selección de Panamá debutará el <b>viernes 5 de diciembre</b> a las 3:00 p.m. contra Cuba. Su segundo encuentro será el <b>domingo 7 de diciembre</b> ante Nicaragua, también a las 3:00 p.m., y cerrará la fase de grupos el <b>martes 9 de diciembre</b>, enfrentando a Honduras a la misma hora.Los partidos de la selección canalera se jugarán íntegramente en el COS Sports Plaza.