Torneo UNCAF Sub-19 en Panamá: calendario, grupos y sedes

Por primera vez en la historia de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), Panamá será sede del Torneo UNCAF FIFA Forward, reservado para las selecciones masculinas de Centroamérica en la categoría Sub-19. La capital panameña acogerá la competición del 5 al 11 de diciembre, utilizando los estadios Yappy Park y COS Sports Plaza, según ha informado la Federación Panameña de Fútbol.

Este torneo no solo es un evento clave para el desarrollo regional, sino que también sirve como el primer paso en la preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. Las selecciones participantes en esta edición son las siete naciones centroamericanas Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y contará con dos invitados especiales: Cuba y Puerto Rico.

La selección de Panamá para el Torneo UNCAF

La Selección Sub-19 de Panamá, que fue finalista en la edición 2024 en Honduras, buscará aprovechar su condición de local para conquistar su primer título histórico. El equipo panameño, liderado por el DT Felipe Baloy, quedó ubicado en el Grupo A junto a Honduras, Nicaragua y Cuba. El Grupo B lo conforman Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Puerto Rico.

Según el cronograma, la llegada de las selecciones participantes está prevista para el miércoles 3 de diciembre a Panamá.

¿Cuándo son los partidos de Panamá en el Torneo UNCAF Sub-19?

La selección de Panamá debutará el viernes 5 de diciembre a las 3:00 p.m. contra Cuba. Su segundo encuentro será el domingo 7 de diciembre ante Nicaragua, también a las 3:00 p.m., y cerrará la fase de grupos el martes 9 de diciembre, enfrentando a Honduras a la misma hora.

Los partidos de la selección canalera se jugarán íntegramente en el COS Sports Plaza.