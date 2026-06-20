Donna Conlon y Jonathan Harker representan a Panamá en exposición internacional en Taiwán

El arte contemporáneo de Panamá y Centroamérica continúa ganando espacio en la escena internacional con la inauguración de la exposición ‘Horizon Ablaze’ en el Museo de Arte de Taichung (Taiwán). La iniciativa reúne a 33 artistas de 16 países y cuenta con la participación de destacados creadores de la región.

‘Horizon Ablaze’ es el resultado de una colaboración entre el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá), el UP Vargas Museum de Filipinas y el Museo de Arte de Taichung. El proyecto curatorial fue desarrollado por el curador independiente Nobuo Takamori (Japón-Taiwán), la curadora en jefe del UP Vargas Museum, Tessa Maria Guazon, y el equipo curatorial del MAC Panamá, integrado por Juan Canela y Jennifer Choy.

La exposición propone una reflexión sobre el concepto del calor más allá de su dimensión climática, explorándolo como una experiencia cultural, histórica y social vinculada a los territorios tropicales, las memorias coloniales y las distintas formas de resistencia y sanación colectiva.

Entre los artistas participantes destacan los panameños Donna Conlon y Jonathan Harker, reconocidos internacionalmente por abordar temas relacionados con la geopolítica y las dinámicas sociales a través del humor y la crítica. En la muestra presentan obras como ‘Drinking Song’ (2011), una instalación sonora creada con botellas de cerveza panameña que interpreta el himno de Estados Unidos, y ‘Tropical Zincphony’ (2013), una pieza audiovisual que transforma el sonido de mangos cayendo sobre techos de zinc en una experiencia artística inmersiva.

La representación centroamericana también incluye al artista guatemalteco Edgar Calel, considerado una de las voces más influyentes del arte contemporáneo centroamericano. Durante una residencia artística en Taichung desarrolló la obra ‘Aq’on—Q’ojom’ (2026), una instalación que vincula conocimientos ancestrales mayas, sonido y memoria colectiva.

Asimismo, participa la artista costarricense Verónica Navas con ‘Vis Medicatrix Naturae: The Healing Power of Nature’ (2026), un proyecto que explora las relaciones entre naturaleza, sanación y saberes tradicionales mediante el uso de materiales orgánicos y procesos artesanales.

Desde el MAC Panamá señalaron que esta colaboración reafirma el creciente reconocimiento internacional de los artistas panameños y centroamericanos dentro de las conversaciones globales sobre arte contemporáneo, al tiempo que fortalece los vínculos culturales entre América Latina y Asia.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de agosto de 2026.