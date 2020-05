Mitradel reporta más de 170 mil contratos suspendidos

La pandemia de Covid-19 en Panamá ha dejado 170,562 contratos suspendidos.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) detalló que unas 10,512 empresas han aplicado la suspensión de los contratos.

La información comprende las suspensiones registradas hasta este domingo 10 de mayo a las 4:00 pm.

El Mitradel informó que los trabajadores están "incluidos en la base de datos del Plan Panamá Solidario, mediante el vale digital, vale físico y bolsa de comida".

El 45% de los trabajadores suspendidos son mujeres y el 55% hombres.

El Mitradel prorrogó, de manera automática, el 21 de abril, por un período de un mes, la autorización de la suspensión temporal de los efectos de los contratos de trabajo.

La suspensión de los efectos de los contratos no implica la terminación de las relaciones de trabajo, sin embargo, durante el término en que los contratos sean suspendidos, los trabajadores no están obligados a prestar el servicio y los empleadores no están obligados a pagar el salario.

Una vez finalizado el término de la suspensión de los contratos de trabajo, el trabajador deberá reintegrarse a su puesto de trabajo.

Las empresas que no están obligadas al cierre de operaciones, pero que independientemente de esto están afectadas económicamente, pueden presentar, ya sea mediante certificación contable u otra prueba idónea, evidencia de las pérdidas y afectación económica de la empresa.