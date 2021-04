Procesos administrativos gubernamentales que necesita tu PYME

En la mayoría de los casos cuando oriento a los emprendedores y empresas en ejecución me llama mucho la atención las exclamaciones de algunos “no sabía eso o nadie me dijo acerca de esto”, y en muchas ocasiones el precio para remediarlo es muy alto y peor aún cuando el negocio lleva años en ejecución a veces te sale la bruja como dice el cuento.

Comprendo sobre manera la importancia de estos procesos administrativos que son el puente para la formalidad de las empresas, el cumplimiento legal para el pago de impuesto y muchas otras cosas, pero es importante que las diferentes instituciones o ministerios tengan sus procesos automatizados para poder crear empresas en un día con otros valores agregados. Esto representa ahorro y tiempo ganado para el emprendedor y para las instituciones gubernamentales reducción de papeles e información actualizada que ayuda a investigaciones o diferentes estudios para encontrar soluciones en este rubro.

Juntos haremos una lista de comprobación de las cosas básicas a tomar en cuenta para los procesos administrativos y esto va a depender del tipo de actividad que vayas a realizar. Lo importante es buscar un asesor adecuado en el tema para cumplir con el objetivo y evitar riesgos en el camino.

Sin ningún orden en particular:

Persona Natural

1. Sacar tu aviso de operación en Panamá Emprende donde manifiestas que estas operando tu negocio.

2. Verificar que ya te encuentres registrado en la DGI para obtener el RUC, NIT y registro de contribuyente (se supone que el MICI haya pasado la información en el paso anterior).

3. Inscribirte en el Municipio.

4. inscribirte en AMPYME para sacar tu registro empresarial y podrás gozara de dos años de exoneración (ley 669).

5. Registrar tu marca en la DIGERPI

6. Si vas a realizar un servicio especial como alimentos, logística u otros debes solicitar permisos y licencias especiales.

Persona Jurídica

1. Constituir una sociedad (búscate un buen abogado).

2. Sacar el aviso de operación en Panamá Emprende

3. Inscripción en el municipio respectivo

4. Inscribirse en AMPYME

5. Si la empresa va a tener mas de un colaborador es necesario registrarse como patrono en la caja de seguro social y en MITRADEL para sellas y registrar los contratos de trabajo.

6. Si la sociedad se va a dedicar al comercio, exportación, servicios de logística, turismo, etc. debe ir a los diferentes ministerios y obtener las licencias y permisos especiales.

Luego de ello viene otro proceso que para muchos es complicado las aperturas de cuentas bancarias con cierta cantidad de documentación exigido por las diferentes instituciones bancarias. (búscate un buen asesor que te presente las mejores alternativas, facilidades y tecnología apropiada para ello).

No podemos escapar de la realidad hay muchos emprendimientos informales o empresas que prefieren pasar por debajo del brazo buscando la mejor manera de llevar adelante sus negocios, pero si el gobierno no brinda una herramienta adecuada para apoyarlos en el proceso aún después de esta crisis la mayoría de ellos no aportará al fisco lo cual tendrá un impacto a las arcas y a los diferentes proyectos de gobierno.