Arroceros y ganaderos sufren afectaciones por la extensión de la sequía, dice el Mida

Viceministro de Desarrollo Agropecuario, Alexis Pineda, durante su participación en el anuncio del VIII Censo Nacional Agropeciario. Cedida.

La extensión de la sequía por el atraso de la temporada lluviosa ha generado consecuencias para ganaderos y arroceros nacionales.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Alexis Pineda, señaló que aunque han estado trabajando con actividades de abrevaderos y apertura de pozos para los productores, son conscientes que la sequía se ha extendido un “poco más” porque es mayo y apenas se están dando las primeras lluvias. “Estamos resintiendo eso en los sembradíos de arroz”, dijo.

Pineda reveló que han estado ayudando a productores que se han quedado sin insumos para soportar la temporada seca. “Hemos estado suministrando pastos y algunos alimentos para ganado, entre otros insumos”, recalcó.

Para atender estos casos, el Mida gestionó $100 mil. El viceministro no descartó que necesiten a mediano plazo muchos más recursos porque lo que está pasando actualmente es solo un tema de contingencia con los productores que están requiriendo asistencia de alimentos para sus fincas.

Sobre los arroceros, Pineda explicó que no quiere adelantarse a los hechos porque no cuenta con datos completos, pero sí comentó que están viendo un retraso en la siembra de este rubro porque los productores están siendo precavidos en no sembrar hasta ver una cantidad de lluvia en sus fincas porque saben que lo que siembra hoy se debe cultivar en 120 días.

“Ese es un dato que estamos monitoreando, no es para preocuparse, pero nosotros estamos trabajando junto con los productores las tomas de decisiones. Sin embargo, para nosotros es importante saber cómo esa producción que se está retrasando, qué tanto puede impactar cuando las lluvias bajan en agosto y septiembre, próximo”, contó el viceministro del Mida.

“Una de las decisiones importantes que estamos viendo es que probablemente el productor comience a utilizar variedades de 90 días y no de 120 días, para así asegurar el inventario”, añadió.

Según Pineda, todas estas discusiones fueron abordadas este lunes por el ministro Augusto Valderrama y productores, en Santiago de Veraguas, en una reunión de intercambios de opinión sobre cómo es el plan de colaboración final del verano.

“Todas esas discusiones fueron vistas por el ministro y los productores para buscar soluciones que ameriten el desarrollo sin sobresalto del sector agropecuario y para favorecer la seguridad alimentaria”, señaló.

Las declaraciones del viceministro del Mida se dieron en el marco del anuncio del VII Censo Nacional Agropecuario, que organiza el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el 2024.

En el evento se informó que el Censo Experimental Agropecuario se dará del 16 al 30 de septiembre de 2023.