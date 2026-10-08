Acodeco alerta por aumentos de matrícula y mensualidades en colegios particulares para 2027

Ante el próximo proceso de matrícula para el año lectivo 2027, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomienda a los padres de familia y acudientes informarse con anticipación sobre los costos y condiciones del servicio educativo, especialmente ante los aumentos anunciados por algunos colegios particulares.

De acuerdo con la información recopilada por la Acodeco, aproximadamente el 40% de los colegios particulares a nivel nacional ha entregado información sobre sus costos para 2027. Entre los planteles que reportaron datos comparables entre 2027 y 2026, alrededor del 27% informó que aplicará aumentos en la matrícula, mientras que el 25% reportó incrementos en las mensualidades.

Los porcentajes corresponden a los colegios que han suministrado información a la entidad y pueden variar según las condiciones y políticas de cada institución educativa.

“Estos datos son importantes porque nos permiten contar con información previa y, cuando los padres de familia acuden a la Acodeco para presentar una denuncia por no haber sido informados oportunamente o porque existe alguna situación irregular, podemos revisar la información de manera mucho más rápida y ofrecer una respuesta oportuna”, explicó el administrador general de la institución, Ramón Abadi Balid.

El funcionario exhortó a los acudientes a mantenerse atentos a cualquier modificación en los costos del servicio educativo y a presentar las denuncias correspondientes cuando consideren que no se ha cumplido con el procedimiento establecido.

“Si un colegio mantiene sus precios y, a partir del próximo año, aplica un incremento en la matrícula sin haber informado oportunamente, la sanción puede alcanzar los $25,000”, advirtió Abadi Balid.

“Por eso exhortamos a los padres de familia a que no tengan miedo y acudan a la Acodeco. Las denuncias son anónimas; lo importante es presentar las pruebas e informar sobre la situación para que podamos actuar ante cualquier irregularidad”, añadió.

Cambios deben cumplir un procedimiento

La Acodeco recordó que, conforme al artículo 130 de la Ley 47 de 1946, cualquier modificación en los costos de matrícula, uniformes o útiles escolares debe ser coordinada entre el centro educativo particular, la asociación de padres de familia y el Ministerio de Educación (Meduca).

Por ello, la entidad señala que no basta con comunicar unilateralmente los cambios mediante una circular, nota o publicación, sino que debe cumplirse el proceso formal de coordinación establecido.

Abadi Balid también destacó la necesidad de diferenciar entre el costo de la matrícula y las mensualidades que deben asumir las familias durante el año escolar.

“Una cosa es el pago de la matrícula correspondiente al año en que ingresará el estudiante y otra son las mensualidades que se pagan durante el período escolar”, explicó.

Precisó que estas mensualidades pueden pagarse en nueve, 10 y hasta 11 cuotas, dependiendo de las disposiciones de cada colegio privado. Agregó que existen diferentes escenarios: en algunos casos aumenta únicamente la matrícula; en otros, también se incrementan las mensualidades; y puede darse un aumento en la anualidad mientras la matrícula permanece sin variación respecto al año anterior.

Ante este panorama, la Acodeco recomienda a los padres de familia conocer de antemano el costo total que deberán asumir durante el año escolar, incluyendo matrícula, mensualidades, uniformes, útiles y cualquier otro cargo asociado al servicio educativo.

Entre las principales recomendaciones figuran solicitar información clara y veraz sobre todos los costos, las fechas de pago y las condiciones del servicio; leer detenidamente el contrato antes de firmarlo; verificar que el plantel esté debidamente autorizado por el Meduca; y visitar sus instalaciones para conocer las condiciones de los salones, laboratorios, baños, áreas recreativas y demás espacios.

La Acodeco también recordó que los cambios en los costos del servicio educativo deben ser anunciados y coordinados con al menos seis meses de antelación al período de matrícula, en conjunto con el Meduca.

Los padres de familia que detecten posibles irregularidades pueden presentar una denuncia ante la institución y aportar documentos, recibos, circulares, contratos u otras pruebas que permitan verificar la situación.