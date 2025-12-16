Acodeco: San Miguelito lidera los precios más bajos de la cena navideña

La <b>Acodeco</b> explicó que cada año monitorea <b>15 categorías de productos</b> para estimar el costo de una cena básica de Navidad, con el objetivo de orientar a los consumidores sobre el presupuesto necesario. El cálculo se basa en los <b>precios mínimos</b> encontrados en los supermercados para cada categoría, sin considerar marcas específicas.Entre los productos incluidos están el pan de rosca, legumbres, frutas frescas, nueces, proteínas, arroz y vegetales enlatados. Aunque el formulario contempla 15 categorías, el levantamiento de información puede abarcar más de <b>100 productos</b>, ya que se revisan todas las marcas que cumplen con las presentaciones establecidas.La entidad recordó que, salvo el <b>pollo entero Panamá</b>, los precios de estos productos se rigen por el principio de <b>libre oferta y demanda</b>. Para los consumidores que desean comparar opciones, la <b>Acodeco</b> mantiene disponible en su página web el detalle completo de los precios monitoreados.Para familias como la de Sofía, estos datos se convierten en una guía clave para planificar una Navidad acorde a su bolsillo. <i>'Lo importante es compartir en familia. Si además podemos ahorrar, mucho mejor'</i>, concluye.