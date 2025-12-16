Acodeco: San Miguelito lidera los precios más bajos de la cena navideña

Para Sofía y su familia, optar por pollo entero puede significar un gasto aproximado de $55.10 , mientras que si eligen pavipollo el costo sube a $62.30 , con pavo a $64.27 y con jamón hasta $74.34 . “Este año vamos por pollo. Es más económico y nos alcanza para los acompañamientos” , comenta.

De acuerdo con la Acodeco , San Miguelito encabeza la lista de los sectores con la cena navideña más barata para una familia de cuatro integrantes, dependiendo del tipo de proteína que se elija. Las encuestas de precios se realizaron entre el 5 y el 15 de diciembre en supermercados de siete sectores del área metropolitana.

Sofía vive en San Miguelito y, como muchas familias, ya sacó cuentas. Con dos hijos pequeños y un presupuesto limitado, este año la cena de Navidad será más sencilla, aunque igual de especial. Los monitoreos de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) muestran que este distrito tiene el costo más bajo para una cena navideña básica en el área metropolitana de la provincia de Panamá.

Comparación de precios por sector

El informe revela que, en comparación con otros sectores, San Miguelito mantiene los valores más bajos en casi todas las proteínas evaluadas. En zonas como Bella Vista o Pueblo Nuevo, el costo de la cena puede superar los $80 o incluso rozar los $100, especialmente si se opta por jamón.

En San Miguelito, el costo aproximado de la cena navideña para una familia de cuatro personas se ubica como el más bajo entre los sectores evaluados. Preparar la cena con jamón tiene un valor estimado de $74.34, mientras que con pavo el gasto ronda los $64.27. Si se opta por pavipollo, el costo desciende a $62.30, y la alternativa más económica es el pollo, con $55.10.

En el sector de Santa Ana y Calidonia, la cena navideña con jamón alcanza un costo aproximado de $74.37, muy similar al de San Miguelito. Sin embargo, al elegir pavo, el monto aumenta a $74.86. Con pavipollo, el gasto estimado es de $63.35, mientras que con pollo se sitúa en $54.85, uno de los valores más bajos registrados para esta proteína.

Para las familias residentes en Juan Díaz, el costo de la cena navideña con jamón se estima en $75.49. En el caso del pavo, el presupuesto requerido es de $65.65, y con pavipollo asciende a $63.83. Si se opta por pollo, el gasto aproximado es de $56.53.

En Parque Lefevre, los precios reflejan un mayor costo en comparación con sectores populares. La cena navideña con jamón alcanza los $82.50, mientras que con pavo se ubica en $71. Prepararla con pavipollo implica un desembolso aproximado de $64.35, y con pollo, de $57.55.

En Bella Vista, uno de los sectores con precios más elevados, la cena con jamón tiene un costo estimado de $83.18. Si la proteína principal es pavo, el monto asciende a $85.10, el más alto registrado para esta opción. Con pavipollo, el gasto se reduce a $70.15, mientras que con pollo se sitúa en $65.05.

Finalmente, en Pueblo Nuevo se observan los costos más altos en varias categorías. La cena navideña con jamón alcanza los $96.85, el valor más elevado del monitoreo. Con pavo, el presupuesto requerido es de $75.82, y con pavipollo, de $74.73. En el caso del pollo, el gasto aproximado es de $66.83, también entre los más altos del área metropolitana.