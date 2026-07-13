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Acovipa cuestiona las Tiendas del Pueblo; el IMA rechaza competencia desleal

Acovipa e IMA exponen posturas encontradas sobre el impacto de las Tiendas del Pueblo
Acovipa e IMA exponen posturas encontradas sobre el impacto de las Tiendas del Pueblo IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 12:27
La Acovipa cuestionó el modelo de las Tiendas del Pueblo, mientras el IMA defendió su alcance social y rechazó que exista competencia desleal.

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La Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa) manifestó su preocupación por la expansión de las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), al considerar que representan una competencia desleal para los supermercados.

El presidente del gremio, Roberto Pretelt, señaló en el programa Debate Abierto, que estos establecimientos ofrecen productos subsidiados por el Estado, una ventaja con la que, según dijo, no cuenta el comercio formal. Aunque reconoció la necesidad de apoyar a la población ante la situación económica y el desempleo, sostuvo que la apertura de más tiendas afecta a los supermercados que han invertido en el país.

“Estamos hablando de más de 250 supermercados establecidos. Ahora invierto y me pones competencia desleal”, expresó.

Pretelt añadió que las cadenas de supermercados aportan más de 3,600 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) y generan más de 150 mil empleos, por lo que advirtió que la expansión de las Tiendas del Pueblo podría afectar al comercio formal.

IMA rechaza señalamientos de competencia desleal

Por su parte, el director del IMA, Nilo Murillo, respondió a los cuestionamientos a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que las ferias y Tiendas del Pueblo no representan una competencia desleal para el comercio formal.

Murillo explicó que el consumo en estos establecimientos está limitado y regulado mediante el número de cédula de cada comprador, por lo que consideró que el alcance del programa es restringido.

Además, propuso una alianza entre el IMA y el comercio formal para facilitar el acceso a alimentos a menor costo y mejorar las condiciones para los productores.

“Unión entre el IMA y el comercio formal: comida más barata para el pueblo y pagos en 15 días para el productor”, publicó el funcionario.

Las Tiendas del Pueblo forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional para ofrecer alimentos de la canasta básica a precios más bajos, mientras que el sector comercial mantiene sus preocupaciones sobre el impacto que este modelo podría tener en la libre competencia y en las inversiones del comercio formal.

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