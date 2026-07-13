Acovipa cuestiona las Tiendas del Pueblo; el IMA rechaza competencia desleal

Por su parte, el director del IMA, <b><a href="/tag/-/meta/nilo-murillo-robles">Nilo Murillo,</a></b> respondió a los cuestionamientos a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que las ferias y Tiendas del Pueblo no representan una competencia desleal para el comercio formal.Murillo explicó que el consumo en estos establecimientos está limitado y regulado mediante el número de cédula de cada comprador, por lo que consideró que el alcance del programa es restringido.Además, propuso una alianza entre el IMA y el comercio formal para facilitar el acceso a alimentos a menor costo y mejorar las condiciones para los productores.<i><b>'Unión entre el IMA y el comercio formal: comida más barata para el pueblo y pagos en 15 días para el productor',</b></i> publicó el funcionario.