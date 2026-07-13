Acovipa cuestiona las Tiendas del Pueblo; el IMA rechaza competencia desleal

La Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa) manifestó su preocupación por la expansión de las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), al considerar que representan una competencia desleal para los supermercados.

El presidente del gremio, Roberto Pretelt, señaló en el programa Debate Abierto, que estos establecimientos ofrecen productos subsidiados por el Estado, una ventaja con la que, según dijo, no cuenta el comercio formal. Aunque reconoció la necesidad de apoyar a la población ante la situación económica y el desempleo, sostuvo que la apertura de más tiendas afecta a los supermercados que han invertido en el país.

“Estamos hablando de más de 250 supermercados establecidos. Ahora invierto y me pones competencia desleal”, expresó.

Pretelt añadió que las cadenas de supermercados aportan más de 3,600 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) y generan más de 150 mil empleos, por lo que advirtió que la expansión de las Tiendas del Pueblo podría afectar al comercio formal.