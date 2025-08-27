Aeropuerto de Tocumen mejora calificación, agencia de riesgo destacó resultados financieros

La agencia de riesgo crediticio BRC Ratings - S&P Global S.A. anunció esta semana que mejoró la calificación del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. como emisor de deuda. La noticia fue difundida por los canales oficiales de la Presidencia de Panamá.

Con esta decisión el aeropuerto pasa de tener una calificación BBB+ a A, lo que coloca a Tocumen S.A. como una compañía con mayor capacidad de cumplir sus compromisos financieros.

Desde S&P Global S.A. comentaron que su decisión se sustenta en los buenos resultados financieros y operativos que lleva registrando la terminal aérea, que cerró el 2024 con 19.2 millones de pasajeros y un crecimiento promedio del 7.2 % para julio de este año.

Desde la compañía aeroportuaria pronosticando un margen EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) entre los ingresos de la empresa que rondará el 70 % entre 2025 y 2027. Con niveles de apalancamiento (deuda neta sobre EBITDA) cercanos a 6 veces.

La calificadora de riesgo resaltó que la empresa evaluada cuenta con los niveles de liquidez requeridos para cubrir el pago de intereses, atender requerimientos operativos y ejecutar su plan actualizado de inversiones.

En el informe presentado por la calificadora se proyecta que el tráfico aéreo crecerá a una tasa de 8 % anulas, durante los próximos tres años. En ese contexto, BRC Ratings – S&P Global pronostica que los ingresos totales de Tocumen S.A. rondaran los y $360 millones, lo que representa un crecimiento anual en torno al 7%.