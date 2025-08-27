Aeropuerto de Tocumen mejora calificación, agencia de riesgo destacó resultados financieros

La agencia de riesgo creditici<b><a href="/tag/-/meta/s-p">o BRC Ratings - S&amp;P Global S.A.</a></b> anunció esta semana que mejoró la calificación del Aeropuerto Internacional de <a href="/tag/-/meta/tocumen-s-a-"><b>Tocumen, S.A.</b> </a>como emisor de deuda. La noticia fue difundida por los canales oficiales de la <b><a href="/tag/-/meta/presidencia-de-la-republica-de-panama">Presidencia de Panamá.</a></b>Con esta decisión el aeropuerto pasa de tener una calificación <b>BBB+ a</b> A, lo que coloca a <b>Tocumen S.A. </b>como una compañía con mayor capacidad de cumplir sus compromisos financieros.Desde<b> S&amp;P Global S.A.</b> comentaron que su decisión se sustenta en los buenos resultados financieros y operativos que lleva registrando la terminal aérea, que cerró el 2024 con <b>19.2 millones d</b>e pasajeros y un crecimiento promedio del <b>7.2 % para julio de este año.</b>Desde la compañía aeroportuaria pronosticando un margen <b>EBITDA </b>(ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) entre los ingresos de la empresa que rondará el <b>70 % entre 2025 y 2027. </b>Con niveles de apalancamiento (deuda neta sobre EBITDA) cercanos a 6 veces.La calificadora de riesgo resaltó que la empresa evaluada cuenta con los niveles de liquidez requeridos para cubrir el pago de intereses, atender requerimientos operativos y ejecutar su plan actualizado de inversiones.En el informe presentado por la calificadora se proyecta que el tráfico aéreo crecerá a una tasa de <b>8 % anulas,</b> durante los próximos tres años. En ese contexto, <b>BRC Ratings – S&amp;P Global</b> pronostica que los ingresos totales de<b> Tocumen S.A. </b>rondaran los y <b>$360 millones,</b> lo que representa un crecimiento anual en torno al 7%.