Alcaldía de Panamá estima un repunte del 5% en recaudación fiscal al finalizar 2025

El tesorero municipal del Distrito de Panamá, Olmedo Rodríguez, informó que el municipio se encamina a cerrar el año 2025 con cifras récord en su recaudación fiscal.

Según las proyecciones actuales, se estima un crecimiento de entre el 3% y el 5% en comparación con el año anterior, alcanzando una cifra aproximada de $141 millones.

Rodríguez destacó que este incremento en los ingresos por tasas, impuestos y permisos se ha logrado sin realizar aumentos en la carga impositiva ni en las tasas vigentes.

Recalcó que la administración ha operado bajo el régimen municipal establecido desde 2011, enfocándose en la eficiencia y la fiscalización en lugar de la creación de nuevos gravámenes.

“Los datos arrojan que la recaudación que hemos tenido hasta la fecha podría ser la mayor que ha obtenido la Alcaldía históricamente”, señaló el Tesorero, durante una entrevista a TVN Noticias.