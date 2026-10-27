AmCham sobre el sector productivo: ‘Hoy la sostenibilidad se mide, cada vez más, por lo que ocurre dentro de la operación’

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) destacó la importancia de la gestión interna y la medición operativa en las iniciativas corporativas del país.
Mariela De La Guardia Oteiza, presidenta del gremio, enfatizó la evolución del concepto en el sector productivo. “Hoy la sostenibilidad se mide cada vez más por lo que ocurre dentro de la operación: cómo una empresa utiliza sus recursos, se relaciona con las personas, gestiona sus riesgos y toma decisiones”, destacó De La Guardia Oteiza en el marco de la edición 2026 del Reconocimiento Liderazgo Sostenible (RLS).
La iniciativa de AmCham se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. Específicamente, el Objetivo 12 pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras.
De acuerdo con la ONU, a las empresas les conviene encontrar nuevas soluciones que permitan modelos de consumo y producción sostenibles. Sin embargo, es necesario conocer más a fondo las repercusiones medioambientales y sociales que tienen ciertos productos y servicios, tanto en lo que respecta a su ciclo de vida como al modo en que se ven alterados por su uso en los diferentes estilos de vida.
“Las soluciones innovadoras y de diseño facilitan e inspiran a las personas a adoptar estilos de vida más sostenibles, lo que reduce su impacto y mejora su bienestar”, destaca el organismo en su página web.
Reconocimiento
En la versión 2026, Amcham galardonó seis iniciativas empresariales tras evaluar 20 postulaciones presentadas por empresas miembro. “Los programas reconocidos este año muestran que en Panamá existen experiencias concretas, desarrolladas desde realidades empresariales muy distintas, que pueden servir de referencia para otras organizaciones”, afirmó la presidenta de la Cámara.
En la categoría de Medio Ambiente, el reconocimiento correspondió a “Santa María Verde - Sostenibilidad”, de The Santa María, A Luxury Collection Hotel & Golf Resort.
En la categoría Social fue distinguido el “Programa Única”, de Global Bank, mientras que en Gobernanza se reconoció al “Programa de Ética y Cumplimiento”, de AES Panamá.
“En AES Panamá, nuestro Programa de Ética y Cumplimiento combina tecnología, procesos, capacitación y cultura para integrar la ética en nuestras decisiones y operaciones diarias. Además, contamos con una red de Ethics Champions en nuestras plantas y oficinas, que contribuye a promover nuestros valores, sensibilizar a los equipos y fortalecer una cultura de integridad en toda la organización”, expresó Verónica Sinisterra, Oficial de Cumplimiento de AES Panamá.
Asimismo, el jurado otorgó menciones honoríficas a “DHL Mission 2050: Hacia una Logística Cero Emisiones”, de DHL Panamá, S.A.; “Learning for Life”, de Diageo; y “Transparencia y Rendición de Cuentas con Grupos de Interés”, del Banco Nacional de Panamá.
La evaluación estuvo a cargo de un jurado independiente con participación nacional e internacional. El grupo internacional estuvo integrado por Edgar López Pimentel (México), director general de EXPOKNews, y Esteban Koberg (Chile), académico e investigador de EGADE Business School.
Por Panamá participaron Natalia Young, vicepresidenta de la Fundación Yaguará Panamá; José Ramón Padilla, director del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA); Julio Mosquera Stanziola, presidente de ANREH; y Vilma Barría de Martínez, presidenta del Comité de Supervisión Estratégica del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá para el período 2025-2026.
El proceso de evaluación fue acompañado por Luisa Castro, investigadora de Georgia Tech Panamá, quien certificó los resultados y la transparencia del proceso, mientras que un notario público autorizado de la Notaría Sexta dio fe de su veracidad.
Además, el evento contó con la conferencia magistral “Del Conocimiento a la Acción: El Papel de la Ciencia en la Construcción de Resiliencia”, impartida por Oris Sanjur, subdirectora del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) en Panamá.
Creado por AmCham Panamá en 2010 con el objetivo de identificar y divulgar buenas prácticas empresariales que contribuyan al desarrollo económico sostenible del país, el Reconocimiento Liderazgo Sostenible ha recibido a la fecha más de 200 postulaciones de más de 110 empresas miembro, reuniendo un valioso repositorio de experiencias en gestión ambiental, desarrollo social, ética, transparencia y gobierno corporativo.
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