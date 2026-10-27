AmCham sobre el sector productivo: ‘Hoy la sostenibilidad se mide, cada vez más, por lo que ocurre dentro de la operación’

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham Panamá) destacó la importancia de la gestión interna y la medición operativa en las iniciativas corporativas del país.

Mariela De La Guardia Oteiza, presidenta del gremio, enfatizó la evolución del concepto en el sector productivo. “Hoy la sostenibilidad se mide cada vez más por lo que ocurre dentro de la operación: cómo una empresa utiliza sus recursos, se relaciona con las personas, gestiona sus riesgos y toma decisiones”, destacó De La Guardia Oteiza en el marco de la edición 2026 del Reconocimiento Liderazgo Sostenible (RLS).

La iniciativa de AmCham se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas. Específicamente, el Objetivo 12 pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, algo fundamental para sostener los medios de subsistencia de las generaciones actuales y futuras.

De acuerdo con la ONU, a las empresas les conviene encontrar nuevas soluciones que permitan modelos de consumo y producción sostenibles. Sin embargo, es necesario conocer más a fondo las repercusiones medioambientales y sociales que tienen ciertos productos y servicios, tanto en lo que respecta a su ciclo de vida como al modo en que se ven alterados por su uso en los diferentes estilos de vida.

“Las soluciones innovadoras y de diseño facilitan e inspiran a las personas a adoptar estilos de vida más sostenibles, lo que reduce su impacto y mejora su bienestar”, destaca el organismo en su página web.

Reconocimiento

En la versión 2026, Amcham galardonó seis iniciativas empresariales tras evaluar 20 postulaciones presentadas por empresas miembro. “Los programas reconocidos este año muestran que en Panamá existen experiencias concretas, desarrolladas desde realidades empresariales muy distintas, que pueden servir de referencia para otras organizaciones”, afirmó la presidenta de la Cámara.