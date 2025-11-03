América Latina avanza contra el hambre, pero la inflación alimentaria amenaza los logros

El costo de una dieta saludable en Panamá es alto: $4,34 PIB (PPA) per cápita, por eso hay que hacer un esfuerzo grande en dos dimensiones. Por un lado, bajar el costo de las dietas saludables —el lado de la oferta— para que la gente pueda acceder a ellas. Por otro, promover un cambio de comportamiento —el lado de la demanda—, ya que una gran parte de la población tiene los recursos, pero no consume dietas saludables. No tener una dieta saludable genera un alto costo para el país en enfermedades no transmisibles (diabetes o problemas cardíacos, etc.), lo que afecta tanto a las personas como a la economía.