El volumen de abastecimiento disponible presenta una disminución progresiva desde febrero (ver gráfica 2), producto del consumo mensual interno, estimado en aproximadamente 719,000 quintales de arroz en cáscara, limpio y seco, hasta alcanzar su punto mínimo hacia finales de octubre.Paralelamente, la producción nacional inicia su ingreso al mercado a partir de finales de julio, incrementándose de manera sostenida durante los meses siguientes. El cruce entre ambas curvas se observa entre finales de agosto, evidenciando un empalme adecuado entre el agotamiento del abastecimiento disponible y la entrada de la cosecha nacional, lo cual garantiza la continuidad del suministro de arroz en el país sin riesgo de desabastecimiento y cualquier distorsión en el precio.Con base en los datos históricos y fechas escogidas para este análisis de abastecimiento de arroz en el país, se ha tomado el 15 de octubre como fecha de referencia segura hasta la cual deben extenderse los inventarios disponibles, a fin de garantizar un empalme adecuado con la entrada de la cosecha de la producción nacional del año en curso.Esta fecha representa el límite histórico máximo de abastecimiento, el cual debe mantenerse y no sobrepasarse, ya que exceder dicho umbral podría generar presiones negativas sobre los precios del mercado y afectar la rentabilidad de la producción nacional.