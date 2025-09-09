Arranca debate de proyecto de ley sobre pasantías; especialistas piden profundizar la medida

Según Quevedo, entre 2019 y 2024 hubo una reducción de unos $4.600 millones de inversión privada en la economía, agravada por el cierre minero y la pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings en marzo de 2024, lo que ocasionó que en ese año Mitradel tramitara casi 100.000 contratos laborales menos que en 2019, una caída del 26 %, con los jóvenes siendo los más afectados.'Ya tenemos desempleo de dos dígitos. Con la excepción de los años de pandemia y pospandemia (2020, 2021), es la tasa de desocupación más alta en 20 años (superior al 9.8 % de 2005). Pero nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza'.El especialista indicó que, durante los últimos dos años, el país perdió cerca del 80 % de sus exportaciones y unos 54.000 empleos a causa del cierre de la mina, sin mencionar otros 15.000 que se estarían perdiendo por la crisis que atravesó Bocas del Toro recientemente.'Estos eventos han servido de telón de fondo para una fuerte contracción del consumo. En el primer semestre de 2025, las recaudaciones de ITBMS fueron 11 % inferiores al mismo período del 2024'.'En los seis primeros meses de este año hubo $128 millones mensuales menos de consumo que en el primer semestre del año pasado, impactando fuertemente actividades como el comercio y hoteles/restaurantes, que históricamente contratan a muchos jóvenes', aclaró, a la par de indicar que este tipo de proyectos contribuyen a subsanar la brecha de empleo juvenil que Panamá viene arrastrando durante años.