Arroceros advierten distorsiones en el mercado por sobreoferta y sospechas de contrabando

El sector arrocero nacional advirtió sobre posibles distorsiones en el mercado interno ante cifras oficiales que reflejan sobreabastecimiento, pese a que la producción nacional cubre plenamente la demanda y no existe riesgo de escasez.

La alerta se produjo este martes, tras una convocatoria extraordinaria en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la ciudad de Panamá, donde se analizaría el comportamiento de inventarios, precios y comercialización.

Omar Spiegel, presidente del Comité de Arroz de la provincia de Veraguas, explicó que la reunión abordará “el mercado del arroz nacional, el tema de abastecimiento, el tema de informaciones, el tema de precios y comercialización”.

Si bien destacó que la producción nacional ha hecho “un gran trabajo”, señaló inconsistencias entre los inventarios reportados y el consumo real. “Históricamente vamos a analizar que hemos hecho donde cifras oficiales en el país están sobreabastecidos (...) pero también hay un margen que nos da una alarma de un sobrevolumen, que no nos concuerda con el consumo nacional, que podría hablar de algo de contrabando que se podría estar dando en el país”, afirmó.

En 2023 se sembraron 9.000 hectáreas y se produjeron más de 6 millones de quintales. El país cuenta con abastecimiento garantizado hasta el 25 de octubre, mientras que la nueva cosecha inicia en julio, lo que asegura el empalme entre inventarios y producción.

“Tenemos suficiente arroz en el país que nos va a garantizar que no haya ningún problema para nuestro consumo”, sostuvo Spiegel.

No obstante, el dirigente subrayó que el principal desafío es la rentabilidad. La última zafra fue “súper complicada” y muchos productores vendieron el quintal a precios cercanos o por debajo del costo de producción.

“Necesitamos estabilizar esto para que los productores puedan nuevamente salir al campo de manera segura y poder tener garantías de pagar su línea de crédito y su capital”, expresó.

El sector considera prioritario esclarecer si el sobrevolumen detectado responde a prácticas de contrabando que estén presionando los precios internos y afectando la sostenibilidad financiera del productor, en un mercado que, aunque abastecido, enfrenta señales de desequilibrio.